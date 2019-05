El cruce entre Roberto Cachanosky y una dirigente de izquierda: "Vos querés que haya muchos pobres"

El economista Roberto Cachanosky y la precandidata a Presidenta de Nuevo Más, Manuela Castañeira, discutieron en un programa de televisión

En el cierre de una jornada marcada por el nuevo paro que el sindicalismo encabezó contra el gobierno de Mauricio Macri, dirigentes gremiales, políticos y analistas compartieron en un programa de televisión sus perspectivas sobre la situación económica y social de la Argentina.



El economista Roberto Cachanosky y la precandidata a Presidenta de Nuevo Más, Manuela Castañeira, protagonizaron una discusión acalorada en torno al modelo que debe adoptar el país. Fue a partir de un debate entre Cachanosky y el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, que la dirigente de izquierda intervino:



"Están defendiendo a las pymes, pero la definición que acaban de dar es que son de hasta 250 empleados. Sin dudas esa no es Doña Rosa con un kiosco en el living de su casa, sino un persona que tiene un BMW y vacaciona afuera. Si es la mayoría de las empresas argentinas, entonces la mayoría de los trabajadores están en pymes. ¿Entonces volvemos al esclavismo? ¿No podemos tener derechos laborales? No hay idea más vieja de los capitalistas liberales que opinen que porque los empresarios se llenan los bolsillos la sociedad va a estar bien".



"¿Pero qué tiene que ver? Vos sos una chica joven y venís con un discurso de la década del 70…", reaccionó Cachanosky en el estudio de "A dos voces", que emite TN.



La precandidata presidencial continuó: "Ese es el problema del fracaso del modelo macrista: un gobierno de empresarios para empresarios y eso colisiona con la sociedad argentina".



El economista le respondió: "¿Vos querés que la gente siga desocupada? Vos lo que querés es que haya muchos pobres. Estás diciendo un montón de cosas que no tienen ningún sentido".



Al retomar la palabra, Castañeira explicó: "No puede ser que siempre haya problemas en la economía y que la crisis la tengan que pagar los trabajadores y que empiece la discusión de la reforma laboral".



Y agregó: "Acá hubo un sector que se la llevó en pala: los sectores financieros y del campo. Todos los sectores de la economía caen pero ellos se la llevan en pala. ¿No va a haber impuestos para ellos? ¿Nadie está discutiendo impuestos para los sectores del agro, que manejan divisas? ¿Por qué tenemos que discutir el salario de los trabajadores? Es hora de pensar alternativas que pongan en el centro a los trabajadores, a las mujeres y los jóvenes y dejemos que manejar modelos económicos y sistemas de favorecimiento permanente al empresariado".



"En el mundo se discute que el empresariado, el 1 por ciento más rico, no pone nada para la sociedad. Usted dice 'modernización' para bajar línea para una reforma laboral y que los trabajadores lo paguen, pero hay nuevas generaciones que están cuestionando esos viejos planes, tanto del capitalismo liberal como del estatista, que no resuelven los probelmas de fondo", completó la dirigente.



Cachanosky se defendió: "Yo estoy en defensa de los trabajadores, ustedes están en contra: quieren que queden afuera del mercado. Todos pobres".