Visa para ir a EE.UU.: cómo es el trámite que exige a los solicitantes su historial en las redes sociales

Desde el viernes último, Estados Unidos comenzó a exigir a la mayoría de los solicitantes de visas que proporcionen información sobre su uso de las redes sociales.

De esta manera, quienes quieran acceder a esta solicitud, deberán incluir sus identificadores de redes sociales en un menú desplegable junto con otra información personal. También tendrán la opción de decir que no usan las redes sociales si ese es el caso, pero si mienten podría enfrentar "graves consecuencias de inmigración".

Por ahora, el menú desplegable solo incluye los principales sitios web de redes sociales, pero próximamente se podrán enumerar todos los sitios que usan.

Según informan desde el Departamento de Estado, el objetivo de esta medida es "proteger a la nación de la entrada de terroristas extranjeros".

Los identificadores de redes sociales se incorporarán en una revisión de verificación de antecedentes contra listas de seguimiento generadas por el gobierno estadounidense.

En el futuro, también se requerirá que los solicitantes presenten información más extensa sobre su historial de viajes.

La política se deriva de una orden ejecutiva de marzo de 2017 emitida por el presidente Donald Trump con la intención de poner en práctica el "escrutinio extremo".

El Departamento de Estado publicó su intención de implementar la política en marzo de 2018.

La orden ejecutiva de Trump se titula: "Proteger a la nación de la entrada de terroristas extranjeros en los Estados Unidos".

La anterior administración, presidida por el demócrata Barack Obama, recibió fuertes críticas en 2015 después de que Tashfeen Malik ayudara a su esposo Syed Farook, nacido en Estados Unidos, a matar a 14 personas en un tiroteo en 2015 en San Bernardino, California.

Malik había declarado simpatías terroristas en las comunicaciones de las redes sociales antes de que se le concediera una visa de los Estados Unidos.

Para los ciudadanos extranjeros, hay dos tipos de Visas: las de no inmigrante y la de inmigrante.

Los turistas están dentro del primer grupo, y deben elegir la B (Visa de Visitante). Mientras que la visa B1/B2 incluye a los ciudadanos no inmigrantes que viajan por Turismo o Negocios.

Al comenzar el trámite online de visa B1/B2 hay que llenar el Formulario DS-160 y pagar 160 dólares, y asistir a dos citas obligatorias. La Solicitud Electrónica de Visa de No inmigrante, mediante el Formulario DS-160, solo puede completarse online en U.S. Department of State.

Los argentinos también están incluidos en los nuevos requerimientos.

Pasos a seguir para la Visa

1) En primer lugar, hay que generar un usuario con correo electrónico y contraseña en la página Official U.S. Department of State Visa Appointment Service (Servicio de Información de Visas).

Cuando se llene el formulario con los datos personales, a partir de ahora está la opción Social Media, que es la de las redes sociales, en donde hay que especificar qué plataformas se han usado en los últimos cinco años y, además, poner el nombre de usuario en cada una.

Si alguien usó más de un usuario en una de las redes, también debe especificarlo en "Add another". En caso de no haber utilizado ninguna red en los últimos cinco, hay que optar por "None".

Asimismo, deberá ingresar sus correos electrónicos y los teléfonos usados en el últimos cinco años.​

2) Se debe ingresar el número de confirmación DS-160 para el solicitante de la Visa.

3) El proceso de envío de documentos por servicio de mensajería se completa seleccionando una sucursal de DHL para el envío del pasaporte y DHL retendrá los pasaportes visados hasta 30 días.

4) Luego hay que abonar el arancel de solicitud de visa. Las de turismo, negocios, tránsito, tripulante, estudio, visitante de intercambio y periodistas cuestan 160 dólares.

5) Se deben arreglar dos citas: una en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y otra en la Sección Consular. Se pueden solicitar para el mismo día. En ese caso, hay que tener en cuenta los horarios. El horario de atención de CAS es de lunes a viernes, de 7 a 19, y los sábados, de 8 a 13. Mientras que para la Sección Consultar, es de lunes a viernes, de 7 a 12.

6) Para la cita en el CAS, ubicada en Av. Santa Fe 4569, hay que llevar el pasaporte vigente para viajar a EE.UU., la página de confirmación del formulario DS-160 y la hoja impresa de la confirmación de la cita. En la misma, se toman las huellas dactilares y la foto.

7) Para la cita en la Sección Consular de la Embajada de los Estados Unidos, ubicada en Av. Colombia 4300, se verifican los datos y se realiza una entrevista con un representante consular.