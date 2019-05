Nuevo requisito para obtener la visa a Estados Unidos: hay que dar los datos de las redes sociales

A la hora de actualizar las solicitudes por las visas, el Gobierno de Estados Unidos ahora también pregunta a quien la solicita cuáles son todas las redes sociales que utilizan y sus nombres en estas plataformas.

Los cambios ya están llegando a las solicitudes DS-160 en línea para los solicitantes a visas de no inmigrantes, a la versión en papel (DS-156) de esta visa y la aplicación digital para quienes desean inmigrar de forma permanente (DS-260), informa CNET.

Estas modificaciones aparecen un año después de que el gobierno propuso nuevos reglamentos que le otorgarían el derecho de requerir que los solicitantes de estas visas tengan que proveerle sus nombres de usuario y las publicaciones que han hecho en sus redes sociales durante los últimos cinco años. El documento no mencionó que se le pediría que entreguen sus contraseñas.

Esto dijo un portavoz del Departamento de Estado:

"La seguridad nacional es nuestra principal prioridad a la hora de adjudicar solicitudes de visa, y cada posible viajero e inmigrante a EE.UU. se somete a una exhaustiva evaluación de seguridad. Trabajamos constantemente para encontrar mecanismos que mejoren nuestros procesos de selección para proteger a los ciudadanos de EE.UU., al mismo tiempo que apoyamos los viajes legítimos a EE.UU. Ya solicitamos cierta información de contacto, historial de viaje, información de miembros de la familia y direcciones anteriores de todos los solicitantes a una visa. La recopilación de esta información adicional de los solicitantes fortalecerá nuestro proceso para investigar a estos solicitantes y confirmar su identidad".

El abogado de inmigración Greg Siskind notó el cambio y compartió por Twitter una captura de pantalla de cómo luce la pregunta en una de las solicitudes arriba mencionadas.

New question on online US visa application added yesterday. pic.twitter.com/NylFjGE9Jq