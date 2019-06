Carlos Stornelli: "No fui a Dolores para proteger la investigación de los cuadernos"

El fiscal que lleva una de las causas más sensibles de la corrupción en obra pública explicó por qué no respondió a las citaciones de Alejo Ramos Padilla

En diálogo con el periodista Luis Majul en el programa La Cornisa por América, el fiscal Carlos Stornelli dijo que desde el primer día en que fue denunciado por el empresario Pedro Etchebest por presunto soborno, tuvo "conocimiento" de que se trataba de "una operación" y que "a medida que fue pasando el tiempo, aparecieron más elementos que abonaban la postura que tuvimos de que esto era una maniobra fraudulenta desde antes de que se iniciara la causa", aludiendo a los audios que luego trascendieron de conversaciones entre funcionarios kirchneristas detenidos en el marco de la llamada Causa de los Cuadernos con abogados y otras personas en las que parecen estar al tanto de la denuncia que luego se materializó en el juzgado de Dolores, en lo que se conoce como caso D'Alesio, en referencia al falso abogado que involucró a Stornelli en un supuesto soborno.



Según Stornelli , esta operación se preparó cuando se supo que Manzanares, el ex contador de los Kirchner, estaba a punto de arrepentirse, al igual que el también contador Juan Manuel Campillo y Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz, el secretario de Néstor Kirchner.



"Estos arrepentimientos quizás generaron mucha inquietud, a muchas personas, a algunos que están involucrados en la causa", dijo el fiscal.



En el transcurso del programa, Luis Majul puso al aire escuchas de conversaciones entre Roberto Baratta, Juan Pablo Schiavi y Carlos Zelcovicz, todos ellos ex funcionarios involucrados en causas de corrupción, y Claudio Minicelli, cuñado del ex ministro de Planificación Julio De Vido.

"Yo no sabía de estas escuchas pero sí sabía que era una maniobra fraudulenta", dijo al respecto Carlos Stornelli.



Consultado nuevamente por los motivos por los cuales no fue a declarar, respondió: Primero, por consejo de mi abogado; segundo porque inmediatamente percibí que era una maniobra para interceptar mi investigación y que esto iba al corazón de la causa cuadernos".



Preguntado sobre si creía que lo estaban atacando en tanto persona o en tanto fiscal que lleva adelante una causa molesta, respondió: "Ambas cosas, creo que unían lo útil a lo agradable".



"¿Sus fueros le permiten no presentarse", preguntó Majul.



"Es que yo debo proteger la investigación -fue la respuesta-. Sabíamos desde el inicio que esto era una maniobra para voltear la investigación, para lograr objetivos que pudieran llevar a recusaciones y a nulidades".



"La inmunidad funcional -explicó Stornelli- es para proteger a los fiscales y a sus investigaciones; es mi deber no ir y explicar en los órganos superiores estas razones".



También recordó que la declaración de "rebeldía" en su contra, por no haber respondido a las citaciones del juez Alejo Ramos Padilla, "no está firme", sino todavía en instancia de apelación.



En ese sentido, aclaró que "todas las explicaciones están dadas desde el minuto uno ante el Procurador de la Nación".



"La magnitud de la maniobra tiene que ver con la magnitud de la verdad que fuimos descubriendo -siguió diciendo el fiscal Stornelli-. Estamos por la senda correcta, hemos investigado mucho".