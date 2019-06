Milei trató de "bestia ignorante" al Papa Francisco por proponer "un sistema asesino como el comunismo"

Además, el polémico economista libertario ratificó que "los países protestantes son más prósperos que los católicos", tal como proponía Max Weber

El economista Javier Milei calificó de "bestia ignorante" al Papa Francisco porque "en materia económica no para de decir disparates y propone un sistema asesino como el comunismo".

Milei destacó que los países que practican el cristianismo protestante "son más prósperos" que los católicos apostólicos romanos, tal como lo sostiene la teoría sobre la ética protestante de Max Weber que fue "convalidada", según el economista, por el escritor, obispo católico y evangelizador televisivo estadounidense, Robert Barron, "que es uno de los especialistas en crecimiento más importante del mundo".

"Hay que tener en cuenta que hay toda una discusión sobre el préstamo con interés y la realidad también es que la religión católica a partir del año 315 DC, pasando a ser la religión oficial del Imperio Romano, básicamente prostituyó su función", indicó el economista libertario.

En ese sentido, Milei advirtió sobre "el desvío que ha tenido la religión" ya que "el conocimiento se concentraba sobre la Iglesia y al estar dependiendo del estado escribían en favor del mismo. Eso está muy marcado en algunos países".

"Igual, no es lo mismo tener un Papa como Juan Pablo II que tenía una noción cabal de cómo funcionaba la economía que a una bestia ignorante como (Jorge) Bergoglio que propone un sistema asesino como el comunismo. En materia de economía no para de decir disparates. Alguien que propone como sistema ideal el comunismo no amerita ningún tipo de respeto en el plano intelectual", dijo el economista en declaraciones a "Línea Abierta" (FM 101.3).