Sergio Massa quedó más cerca de cerrar un acuerdo electoral con el PJ y Unidad Ciudadana

El líder del Frente Renovador mantuvo este jueves dos encuentros con Máximo Kirchner y avanzaron en las conversaciones para cerrar un acuerdo

Sergio Massa quedó más cerca de cerrar un acuerdo electoral con el PJ y Unidad Ciudadana. Así, el líder del Frente Renovador está a un paso de cumplir la promesa que hizo la semana pasada de conformar "una gran coalición opositora" para enfrentar a Mauricio Macri en octubre.



En las últimas horas, y pese a arrastrar un fuerte estado gripal, Massa realizó una rueda de consulta entre su gente de confianza. Entre otros, escuchó los consejos de empresarios, dueños de medios y banqueros. A partir de allí, encaró personalmente las negociaciones.



Según pudo saber Infobae, Massa mantuvo este jueves dos encuentros con Máximo Kirchner. El de la mañana no habría tenido resultados positivos. El de la noche, en cambio, habría permitido avanzar con la idea de un acuerdo electoral para enfrentar en las urnas a Cambiemos.



En principio, la intención es conformar una coalición electoral que tendría tres patas: el Frente Renovador de Massa, el Partido Justicialista y Unidad Ciudadana de Cristina Kirchner.



Todavía falta resolver varios puntos. Por ejemplo, si la candidatura presidencial se resolverá en las PASO, como pretendería Massa, o a través de un acuerdo previo. En el segundo caso, el tigrense podría encabezar la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires.



Si las negociaciones avanzan como esperan los protagonistas, el anuncio se podría realizar el lunes en una conferencia de prensa con representantes de los tres partidos políticos. De ser así, ocurriría sólo dos días antes de la fecha prevista para el cierre de las alianzas electorales: el miércoles 12 a las 23.59.



Massa abrió las negociaciones con el kirchnerismo pocas horas después de anunciar en el Congreso Nacional del Frente Renovador que buscaría armar una coalición más amplia sin poner limitaciones en los acuerdos. Su decisión fue clara. Rompió las barreras de Alternativa Federal para intentar un acuerdo con Unidad Ciudadana y conformar un frente compacto que asegure la victoria frente a Macri.



El primer problema que surgió fue porque la intención de Massa de buscar un acuerdo llegó en la etapa de definiciones y cuando Unidad Ciudadana ya había anunciado las candidaturas presidenciales (la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner) y para gobernador de la provincia (Axel Kicillof-Verónica Magario). La negativa del kirchnerismo a revisar esas fórmulas parecía un obstáculo insalvable para avanzar con las negociaciones.



En el medio, surgió la posibilidad de que Massa, como candidato a presidente, pudiera llevar en su boleta como candidata a gobernadora a María Eugenia Vidal. De hecho, llegó a trascender que el líder del Frente Renovador y la gobernadora tenían previsto reunirse esta semana. Pero el propio Massa se encargó de negar el encuentro.



Este jueves a la mañana, cuando recibió el alta en el Sanatorio Otamendi, Alberto Fernández se refirió a la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Massa y sostuvo que eran de cinco sobre diez. Y agregó: "Lo que más me gustaría es sumar a Sergio. Es un ser muy valioso. Cualquier lugar que ocupe o no ocupe en la campaña, va a ser valioso igual".



A esa hora, el candidato presidencial sabía que Massa y Máximo Kirchner habían empezado a negociar personalmente las condiciones del acuerdo.