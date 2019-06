Murió el periodista Sergio Gendler

El periodista, integrante del equipo de Fox Sports, padecía un cáncer de intestino y estaba internado hace una semana en la Clínica Fleming

El periodista Sergio Gendler murió este jueves a los 53 años. Padecía un cáncer de intestino contra el que luchó en los últimos años y estaba internado en la Clínica Fleming.

Su cuadro era complejo; se encontraba sedado y entubado.

Gendler, integrante de los equipos de Fox Sports, Radio Mitre y La 100, hizo una extensa carrera ligada a los deportes, especialmente el fútbol. Cubrió mundiales y otros torneos internacionales prestigiosos.

Descubrió su enfermedad en el 2000 cuando comenzó a sentir diversos malestares digestivos y fue diagnosticado con la enfermedad de Crohn, una afección intestinal inflamatoria crónica que afecta el recubrimiento del tracto digestivo.

El comunicador tuvo el apoyo de la Fundación Más Vida en todo ese proceso y se sumó a la iniciativa de esa organización basada en compartir experiencias de vida de personalidades públicas con Enfermedad inflamatoria intestinal (EEI) con la intención de ayudar a aquellos pacientes que deben afrontar el diagnóstico y sobrellevar los síntomas.

Gendler era padre de cuatro hijas, Bárbara e Ivana, de su primer matrimonio, y Malena y Agustina, fruto de la relación con su actual pareja.

Qué es la enfermedad de Crohn

La enfermedad de Crohn causa inflamación del sistema digestivo, aunque puede afectar cualquier área desde la boca hasta el ano. No se conoce la causa de esta afección, se cree que puede deberse a una reacción anormal del sistema inmune del cuerpo. También parece tener una tendencia familiar. Generalmente comienza alrededor de los 13 o 30 años de edad.

La emotiva dedicatoria de Vignolo a Sergio Gendler en los Martín Fierro

En la última entrega de los premios Martín Fierro, Sebastián "El Pollo" Vignolo hizo una sentida dedicatoria a Gendler.

Fue cuando subió a recoger la estatuilla por el programa que conduce en El Trece, "Pasión por el Fútbol" y que competía en la terna con Tribuna Caliente, de ecanal 9, y Juegos de la Juventud, de la Televisión Pública.

"Saben que este trabajo me quita tiempo pero es lo que elegí, lo que me apasiona, lo que me gusta", recalcó, para luego agradecer "a los jugadores argentinos del fútbol en general, por su predisposición y por estar siempre".

A continuación el periodista centró sus palabras en Gendler. "Se lo dedico a un amigo, un amigo al que se lo extraña en ese día a día que teníamos en Fox Radio, a uno de los tipos más generosos del ambiente, un tipazo, un buen compañero, un gran periodista y que en este momento la está pasando no de la mejor manera. Le quiero mandar un fuerte abrazo a él y a su familia. Lo extrañamos todos los días en Fox Radio", subrayó emocionado.