Alberto Fernández repudió la foto de Máximo Kirchner con Santiago Cúneo: "Estoy enfrentado con los nazis y antisemitas"

La foto que subió a sus redes sociales Santiago Cúneo junto al diputado Máximo Kirchner generó fuertes cuestionamientos en todo el arco político

La foto que subió a sus redes sociales Santiago Cúneo junto al diputado Máximo Kirchner generó fuertes cuestionamientos ya que el polémico periodista y político es acusado de antisemita.

Entre todas las críticas, hasta el propio candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, repudió la imagen: "Estoy enfrentado con los nazis y antisemitas".



"Votamos Fernández-Fernández. A ganar", publicó Cúneo en su cuenta de Twitter junto a una foto con Máximo tomada en el Instituto Patria. El periodista, que tuvo una salida controvertida de Crónica TV por afirmaciones contra los judíos, había lanzado su precandidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el partido del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno.



En ese contexto, Fernández se refirió a esa imagen y, si bien mostró desconocer las circunstancias de la foto, se distanció de Cúneo. "No sé en qué circunstancias salió esa foto, no sé si es actual o vieja. Con los nazis, los antisemitas o pónganle el nombre que quieran, estoy absolutamente enfrentado, como con cualquier ideología que discrimine a una persona", señaló en declaraciones radiales.



Asimismo, defendió al hijo de su compañera de fórmula Cristina Kirchner: "No creo que Máximo esté avalando una cosa así, sinceramente lo digo. Conozco la forma de pensar de Máximo y él tiene una vocación democrática y su lucha contra la discriminación absolutamente firme".



Por otro lado, el candidato presidencial también defendió a la ex presidenta Cristina Kirchner frente a las acusaciones por presunta corrupción y aseguró que más allá de cualquier crítica que se le pueda hacer "no es chorra", pero "la metieron con fórceps en un sinfín de causas".



Fernández no rechazó la posibilidad de que haya habido casos de corrupción durante el gobierno anterior pero aseguró: "Sé que Cristina no se metería nunca en una cosa así. La conozco. Podemos atribuirle mil cosas, que es antipática, que es soberbia, pero Cristina no es chorra ni ladrona, estoy seguro de lo que digo".



El ex jefe de Gabinete afirmó que "los procesamientos de Cristina son todos arbitrarios" y hay en ellos "una aplicación de la responsabilidad objetiva que es incomprensible". Al respecto, puso de ejemplo que "el procesamiento de (el juez Julián) Ercolini dice que Cristina es responsable de haber mandado los presupuestos donde se aprobaban las obras de Santa Cruz" e interrogó: "¿Qué delito es ese?".



"No voy a hablar de (el ex secretario de Obras Públicas) José López, que tiene nueve millones de dólares en el auto", indicó Fernández, al ser consultado por el accionar de los funcionarios del gobierno anterior, al tiempo que dijo no conocer el caso del ex ministro de Planificación Julio De Vido.