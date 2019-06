Apagón masivo: qué es el sistema de interconexión eléctrica y por qué tuvo una falla

Cada planta que genera energía tiene una protección automática. Al saltar esa protección automática empieza a caerse en dominó todo el sistema

El corte masivo de energía eléctrica que afectó desde la mañana del domingo a todo el país se originó, según las fuentes oficiales, por un "colapso" en el Sistema Argentino de Interconexión eléctrica (SADI). Pero, ¿cómo funciona este sistema y por qué una falla dejó fuera de funcionamiento a toda la red?



El SADI es la red de transporte de energía eléctrica que, desde 2006, conecta con líneas de alta tensión a las principales centrales de la Argentina con los usuarios finales. "El problema es que hubo algún desperfecto grave en el Litoral por las lluvias de anoche y eso alteró la frecuencia de la electricidad, que es de 50 hertz", explicó Daniel Gerold, especialista en temas energéticos.



"Cada planta que genera energía tiene una protección automática, que recibe el nombre de DAG (Desconexión Automática de Generación). Al saltar esa protección automática empieza a caerse en dominó todo el sistema. Pero hasta ahora nunca había pasado en esta magnitud, es inédito", destacó el especialista, titular de la consultora GyG Energy Consultants. Aunque advirtió que sí sucedieron casos parecidos en Brasil y en algunas zonas de los Estados Unidos, cuyo sistema no está totalmente interconectado.



La falla en el sistema argentino de interconexión se originó en una conexión de transporte de electricidad entre las centrales de Yacyretá y Salto Grande, en el Litoral argentino.



"Cuando varía la frecuencia de la electricidad, saltan todas las centrales al mismo tiempo. Por eso hay estabilizadores, que es lo que falló acá. Si se equilibra no salen de operación las que estaban generando energía", detalló Gerold. El colapso, además, se produjo en un día y una hora donde la demanda entra en un valle, lejos de los picos.



Con todo, una vez advertida la falla, "levantar" el sistema no es tarea fácil y debe hacerse de forma sincronizada. Desde la Secretaría de Energía informaron que el proceso de normalización arranca en las distintas unidades generadoras del país y desde ahí se comienza a normalizar la red y la demanda, según informó Infobae.



Así, desde la Central Hidroeléctrica Salto Grande (en la región litoral) se comenzó a restrablecer paulatinamente la red de transporte de alta tensión y se llegó a alimentar estaciones de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, precisaron fuentes del Gobierno. Desde la misma central se alimenta parte de la demanda de Uruguay, que se cortó junto con el sistema argentino.