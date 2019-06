"Con las cosas que dicen, Dady Brieva y Mempo Giardinelli embroman a nuestros candidatos"

El aliado kirchnerista, Felipe Solá, criticó al actor que pidió "una Conadep del periodismo" y al escritor que reclamó la eliminación del Poder Judicial

Felipe Solá criticó duramente a Dady Brieva, después de que el actor pidiera crear "una Conadep del periodismo". "No estoy de acuerdo, la única Conadep que existió fue luego del horror", dijo el diputado nacional. También cruzó al escritor Mempo Giardinelli y a otros personajes mediáticos: "Con las cosas que dicen, embroman a nuestro candidatos".



El integrante de Midachi había comparado lo que él considera "periodismo responsable de lo que está pasando" con las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Y había sugerido una institución similar a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que investigó el terrorismo de Estado ocurrido entre 1976 y 1983.



"No estoy de acuerdo, no se tiene que hacer una Conadep de nada. La única Conadep que existió fue después del horror. Lo que tiene que funcionar es la Justicia, que no es el caso del periodismo", dijo Solá, este lunes en C5N. "Una Conadep del periodismo quiere decir una especie de juicio político a los periodistas, que no pasa por la Justicia sino por elementos subjetivos de tipo ideológico".



"Dady dice 'Esto se me va a venir en contra'... Yo creo que es un fenomenal actor y cómico, un hombre sincero y que va de frente. Ahora, no se le va a venir en contra a él, se les va a venir en contra a los candidatos. La gente que habla así perjudica a todos los candidatos", aseguró Solá.

Y continuó con otro ejemplo: el de Mempo Giardinelli, que a comienzos de mayo reclamó una reforma constitucional de tipo popular para que el sistema judicial deje de ser uno de los tres poderes.



"Cuando Mempo Giardinelli dice que no tiene que haber Poder Judicial recibirá el aplauso de sus amigos, de los intelectuales que lo aprecian, pero nos embroma", expresó el legislador.



También le dedicó un pasaje a Santiago Cuneo, el conductor televisivo y precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires acusado de antisemita que se tomó una fotografía con Máximo Kirchner.



"Cuando Cuneo se quiere sacar una foto con los candidatos, nos embroma. ¿Está claro? Es decir, hay gente que hace daño y cree que ha cumplido con su propia ideología, ha dicho lo que pensaba. ¿Sabés qué hace? Conspira en contra de una política ganadora".



Y remató: "Una cosa es el pensamiento ideológico de fulano y zutano, y otra cosa es hacer política en el sentido más alto de la palabra, y mucho más en campaña".