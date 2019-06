Lavagna ya tiene candidato para la jefatura de la Ciudad: Matías Tombolini

Roberto Lavagna confirmó que el economista Matías Tombolini será precandidato a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires por el espacio Consenso Federal.



Así lo confirmó el ex Ministro de Economía en un comunicado a través de las redes sociales en el que destacó la iniciativa de los talleres de oficios gratuitos impulsados por el ahora precandidato: "Estos talleres los realizan profesores voluntarios que comparten nuestra visión de que es sumamente importante enseñar y dar valor agregado".



"Esa es la filosofía que tenemos que impulsar en el país, por eso le pedí a Matias que me acompañe como candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad", agregó Lavagna.



Luego de haber anotado este viernes la fórmula presidencial de Lavagna y Juan Manuel Urtubey, el frente definió los primeros lugares de la nómina bonaerense y confirmó a Bucca para la competencia provincial, a poco del final del plazo para la inscripción ante la Justicia.



Bucca estuvo cerca del ex ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo en las últimas elecciones y es amigo del conductor televisivo Marcelo Tinelli.



Camaño, actual diputada nacional por el Frente Renovador, será la número uno de la lista de Buenos Aires, y buscará renovar su banca.



La legisladora, que se alejó de Sergio Massa tras su alianza con Unidad Ciudadana y el Partido Justicialista, le ganó la pulseada interna a la líder del GEN, Margarita Stolbizer, que también sonaba para encabezar esa lista, pero luego decidió bajarse, según consignó Infobae.



En el segundo lugar en Buenos Aires quedó Alejandro "Topo" Rodríguez, el jefe de campaña de Lavagna, en tercer puesto la ex diputada nacional Liliana Schwindt, y cuarto se ubicó Jorge Ariel Illa, un dirigente del Partido Socialista oriundo de Mar del Plata.