José Luis Espert denunció que adulteraron toda su lista de candidatos en la provincia de Buenos Aires

El economista José Luis Espert descubrió ahora que todos los nombres aparecen impugnados con la leyenda "no figura en el padrón"

José Luis Espert, candidato a presidente por el frente Despertar, y el apoderado de su lista, Hugo Bontempo, denunciaron la adulteración de toda la nómina de candidatos que su corriente presenta para los cargos de diputados y senadores provinciales, intendentes, concejales y hasta consejeros escolares de la provincia de Buenos Aires.



En todos los casos, la mecánica es la misma: la alteración de un dígito en el número de DNI ingresado:"Podemos admitir un margen de error en la carga de los datos, pero no que el cien por ciento de los documentos ingresados en la lista estén errados", dijeron a Infobae. Sin embargo, así lo muestra la página web de la Justicia Electoral bonaerense. Todos los candidatos están impugnados con la leyenda: "No existe en el padrón".



El economista y precandidato a presidente por Despertar recordó que desde hace unas semanas empezó a llegarle el rumor de que la gente del PRO decía, confiada: "Espert no va a ser un problema para nosotros, porque no va a competir". No le prestó mucha atención al comentario hasta que, dijo, empezaron "a pasar cosas". Por ejemplo, la frustración del diálogo con Darío Lopérfido, que estaba considerando la posibilidad de ser candidato a Jefe de Gobierno por Despertar. Luego, problemas con el sello UCD y, finalmente, el pase de Alberto Asseff, "de la noche a la mañana" -subrayó-.

Por su parte, Hugo Bontempo, el apoderado de la lista, explicó a Infobae lo ocurrido: "La carga (de la lista de candidatos bonaerenses) terminó ayer a las 12 de la noche y hoy nos encontramos con la sorpresa de que hay una página de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, en la que aparecen todos nuestros candidatos observados. Nos pusimos a mirar qué era lo que pasaba y nos dimos cuenta de que adulteraron todos los DNI, por lo cual nuestros candidatos no aparecen en el padrón".



Y esto sucede con toda la lista, como un sabotaje generalizado.



"Como ejemplo -agrega Bontempo- vale el de nuestro candidato a Intendente por Vicente López [Marcelo Fabián Chocarro], cuyo DNI es 18583912 y aparece 18583919. Evidentemente acá hay un sistema que cambia uno, dos o tres números del DNI por lo cual los candidatos no existen en el padrón".

Algo realmente inquietante, no sólo en la etapa de inscripción de listas y alianzas, sino hacia los comicios. "Si una Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires larga estas listas, no sabemos qué puede pasar al final de la contienda electoral. Es gravísimo", dice Bontempo.





Y agrega: "Esto es un llamado de atención, no sólo para nosotros que ya venimos bastante lastimados por todas las cosas que nos vienen haciendo, sino que es grave para todas las fuerzas políticas que quieren participar en democracia en estas elecciones".



"La pregunta es si es casual o no que esto haya ocurrido con todos nuestros candidatos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Un distrito que es clave para el frente gobernante, para Cambiemos", se pregunta José Luis Espert.



Para Bontempo, "esto se relaciona con la suba en las encuestas de José Luis Espert, lo que los pone cada vez más nerviosos".



El frente Despertar logró presentar sus listas en tiempo pese a todos los obstáculos. Pero, como puede verse, la batalla no ha terminado y las candidaturas deberán defenderse en la justicia.