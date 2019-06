Escupieron al hijo de Donald Trump en un restaurante de Chicago

Eric Trump , hijo del presidente Donald Trump, reveló que fue escupido por una empleada en un restaurante de Chicago.

"Fue un acto puramente repugnante por parte de alguien que claramente tiene problemas emocionales", dijo el tercer hijo del presidente de Estados Unidos al sitio Breitbart News por teléfono la noche del martes.

El Departamento de Policía de Chicago estaba en la escena y asistió al Servicio Secreto, según el portavoz Anthony Guglielmi. "El CPD estuvo en la escena y asistiendo al Servicio Secreto de los Estados Unidos. Todas las consultas relacionadas con un protegido federal deben dirigirse al Servicio Secreto", escribió Guglielmi en Twitter.

CPD was on scene and assisting the United States Secret Service with a law enforcement matter. Any and all inquiries regarding a federal protectee must be directed to the Secret Service. https://t.co/ecq5TaMiQ0