Astrónomo Edgard Minniti: "Durante el eclipse total, se les va a poner la piel de gallina"

El astrónomo amateur de 81 años cuenta cómo se prepara para vivenciar el segundo eclipse total que presenciará en su historia

Pocos astrónomos vieron alguna vez un eclipse total de Sol. Edgard Minniti, astrónomo amateur de 81 años, verá hoy su segundo. El primero fue el 3 de noviembre de 1994 en Misiones.



"Ver un eclipse total de Sol es maravilloso. Por eso va a venir gente de otras partes del mundo. En el momento de la totalidad, se puede ver la corona solar. Es algo impresionante. La corona solar es luminosa, pero habitualmente la intensidad del Sol no la deja", contó a La Voz el apasionado por la Astronomía desde los 26 años.



Nació en Santa Fe, pero desde hace años vive en Córdoba, desde donde sigue trabajando en su pasión: la historia de la astronomía. "Jamás cobré un peso por mi trabajo como astrónomo. Trabajé en Vialidad de la provincia de Santa Fe. La astronomía es un hobby que me gustó desde chico. Recuerdo haber visto desde el patio de la escuela, en Santa Fe, el eclipse parcial de 1947 que en Córdoba fue el último eclipse total", detalló.



No obstante, como amateur realizó observaciones de meteoritos que lo llevaron a "descubrimientos científicos importantes; por ejemplo, sobre estrellas variables, que vistas desde la Tierra van variando la intensidad de su brillo. Son observaciones de muchos años, hasta 15 años, que solo pueden hacer astrónomos aficionados".



Minniti, junto a Santiago Paolantonio, se dedican a recuperar la historia de la Astronomía en Argentina y América latina. Y recuperaron los trabajos que a principios del siglo 20 realizó el Observatorio Astronómico de Córdoba para confirmar la teoría de la relatividad a partir de un eclipse total de Sol.



Entre 1912 y 1919, los astrónomos cordobeses, al mando de Charles Perrine, director del Observatorio, intentaron realizar las mediciones tres veces (en Brasil, Crimea y Venezuela), pero el cielo siempre estuvo nublado. A la cuarta expedición, tuvieron que cancelarla por falta de presupuesto. Fue en 1919, en Brasil, donde finalmente la comitiva británica logró demostrar la teoría de la relatividad.



Minniti también cuenta lo sucedido en el eclipse del 12 de noviembre de 1966 en Salta. Ese día, vinieron investigadores de EE.UU. y Francia a lanzar cohetes para estudiar la atmósfera alta. Argentina también lanzó los Orión II, construidos en Córdoba.



Edgard vivió en primera persona el eclipse total de Sol del 3 de noviembre de 1994, en Misiones. Con la Agrupación Telescopium de Santa Fe, viajaron más de 800 kilómetros hasta Piñalito, Misiones.

"Era cerca del mediodía y estábamos en el medio de la selva", cuenta Minniti a La Voz. En su relato escrito recuerda: "La temperatura bajó bruscamente, mientras un profundo y extraño silencio se adueñó de la selva circundante. En el cielo aparecieron, como por arte de magia, las estrellas y se encendió la celebérrima corona solar, deslumbrando con su magnífica estructura de fluorescente tul luminoso. Venus y Mercurio se mostraron".



El astrónomo asegura que viajará este 2 de julio para repetir esa experiencia en algún sitio de la Argentina. "Esos dos minutos son únicos. Ver la corona solar es un evento notable, vale la pena. Se les va a poner la piel de gallina".



La pasión de Edgard por la Astronomía dejó su legado. Su hijo, Dante Minniti, es un astrónomo profesional muy reconocido. Y su nieto también continua la tradición.