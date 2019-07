Candelaria Tinelli: "Tuve que volver a vivir con mi papá por la macrisis"

Contó que debió cerrar un local de ropa de su marca Madness Clothing y que vende pocas entradas a sus recitales. Recibió críticas en redes sociales

Candelaria Tinelli habló en una entrevista radial sobre la difícil situación actual que atraviesa el país y contó que puso en alquile su departamento y volver a vivir con su papá por la "macrisis".

La cantante, dueña de su propia marca de ropa Madness Clothing e hija del famoso conductor Marcelo Tinelli contó que se vio muy golpeada debido a la crisis económica.

"Obviamente no me toca como a cualquiera, porque no me voy a quejar porque no me falta nada", comenzó aclarando

"Lo veo por la marca de ropa que tengo -explicó- No vende y tuvimos que cerrar un local", señaló.

"En la música también vender entradas es difícil, la gente está muy cuidadosa y está bien", reveló en declaraciones radiales.

"Tuve que volver a vivir con mi papá por la macrisis", cerró y contó: "Vivo con mi familia, mi hermano y con mi viejo. Yo viví sola un mes, pero alquilé mi departamento por dos años. Pero ahora me vuelvo a ir. Como dice mi mamá, 'por la plata baila el mono'", argumentó sobre su decisión.

Las declaraciones de Cande Tinelli no tardaron en generar críticas y burlas en las redes sociales.

La hija de Tinelli dijo que no vive sola porque, atentis, vivio sola un mes y MACRISIS entonces ALQUILO SU DEPTO POR 2 AÑOS. TENES UN DEPARTAMENTO CANDELARIA Y DECIS QUE NO VIVIS SOLA POR MACRISIS. Esto es surreal, me quiero ir — agu$tin (@agusmeling22) 2 de julio de 2019

Avísenle a Cande Tinelli que si usa billetes de 100 dólares como pañuelos, nunca le va a alcanzar la guita, ademas de no generar empatía con el 90% de la población que si sufrimos la crisis. pic.twitter.com/RLHLOVZ6lu — Hippies con Osde (@HippiesConOsde) 3 de julio de 2019

LA PUTA MADRE ...CANDE TINELLI UN DÍA TE ZONAS LOS MOCOS CON 100 DOLARES Y AL OTRO VOLVES A LA CASA DE TU VIEJO...

LA TINTA DE LOS TATUAJES TE QUEMA NEURONAS ... pic.twitter.com/gy8mZU8A0v — Emparedado Soy (@Emparedado1) 3 de julio de 2019

Acá me ven: juntando tapitas para Cande Tinelli. pic.twitter.com/KshjwzH2p8 — No más K - Basta! ???????? (@NomasKOk) 3 de julio de 2019

Trabajar con su papá

"Antes de ir al Bailando me mato, Federico Hoppe me ha llamado mucho e intenta convencerme, mi viejo se hace el boludo, pero él está ahí atrás", reconoció cuando le consultaron si participaría del programa de su padre. Y sobre si ve el ciclo, comentó: "Me quedo dormida temprano, o me quedo en Instagram".

Tatuajes y una pregunta incómoda

La hija de Marcelo se hizo el primer tatuaje a los 14 años y desde entonces fue sumando diseños en su piel.

"Ahora ya no sé ni cuántos llevo… se van fundiendo entre sí, unos tapan a otros, van cambiando", respondió ante la consulta sobre la cantidad de dibujos que tiene en su cuerpo.

Y hasta contestó a la pregunta si está tatuada en la vagina.

"Mucha gente me pregunta esto. ¿Cómo voy a tener tatuada la vagina? No, no tengo tatuada la vagina", contó.