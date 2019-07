¿Cuál es la diferencia entre un día no laborable y un feriado?

El martes 9 de julio es feriado nacional. Sin embargo, según determinó el Gobierno, el lunes 8 es "día no laborable" con fines turísticos

El próximo martes 9 de julio se celebra el Día de la Independencia y es considerado feriado nacional. Como se trata de una fecha inamovible, muchos creen que el lunes 8 de julio será feriado puente. Sin embargo, no es así, sino que será un "día no laborable" con fines turísticos.

La decisión de que el lunes sea no laborable la determinó el Gobierno nacional según el cronograma oficial publicado por el Ministerio del Interior. Esto significa que las empresas tienen la potestad de determinar si les dan o no el día libre a sus empleados.

En el caso que el empleador decida abrir el negocio el lunes, se pagará la jornada de manera normal, sin obligación de que el trabajador perciba un adicional. Es decir: el empleador no tiene la obligación de cerrar sus puertas, no se paga doble y, si no se trabaja, se paga como cualquier día.

Es preciso mencionar que la jornada considerada como "no laborable" sí afectará a la administración pública. Tampoco abrirán los colegios ni los bancos, lo que implica que la jornada será similar a la de un feriado.

Debido a que la atención bancaria se verá afectada y el viernes 5 de julio es el último día de actividad normal, se recomienda tomar las precauciones necesarias o extraer dinero con anticipación.

En cambio, el martes 9 de julio, efectivamente es feriado. No se trabaja y se paga sólo un plus. En el caso de que algunas personas trabajen, la jornada se paga doble.