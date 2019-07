"¡Gracias, señor presidente!": Trump se vanagloria por el aumento récord de los tres índices de Wall Street

"Nuestro país es la envidia del mundo", opinó el mandatario estadounidense.

La Casa Blanca publicó este 5 de junio un tuit en el que anunció el alza "récord" de los tres principales índices de Wall Street —el Dow Jones, Nasdaq y S&P 500— y el presidente estadounidense, Donald Trump, se agradeció a sí mismo por el hecho.

"Los 3 mayores índices bursátiles de EE.UU. cerraron con máximos récord el miércoles", reza el mensaje de la Casa Blanca, que el mandatario del país retuiteó al destacar su mérito.

"Nuestro país es la envidia del mundo. ¡Gracias, señor presidente!", indicó.

Our Country is the envy of the World. Thank you, Mr. President! https://t.co/2h8mvu16YX