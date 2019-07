Video: la imitación que irritaba a De la Rúa y terminó por condenarlo

El ex presidente estaba molesto con la parodia de Fredy Villarreal en el programa y quiso ponerle fin pero su visita al estudio terminó peor

Aquel 21 de diciembre de 2000, Marcelo Tinelli era un conductor superpoderoso y Fernando de la Rúa, un presidente débil.

Te puede interesar Falleció Fernando del Río, ejecutivo de Claro Argentina

El animador había sido alumbrado al éxito durante el menemismo y por muchos años fue el emblema del pum para arriba!, no sólo un jeite televisivo sino un modo de vida para muchos en aquellos tiempos.



De la Rúa había llegado a la presidencia un año atrás, a través de la Alianza. Pero, en octubre de 2000 esa unión se había desmembrado con la partida de Carlos "Chacho" Álvarez de la vicepresidencia luego de denunciar corrupción en el Senado. Y, además, por el desacierto en las políticas económicas.



La fecha sorprende: 364 días después, De la Rúa se iría en helicóptero de la Casa Rosada; 365 días después realizaría su última actividad en Casa de Gobierno, a la que tuvo que volver la mañana del sábado 21 de diciembre pese a haber presentado la renuncia en la víspera.



Muchas veces, a Tinelli se lo acusó de haberle dado la estocada final al mandatario cuando se discutía mucho más de la "tinellización" de la política (que, a decir verdad, tuvo su esplendor con los gobiernos de Carlos Menem) que de política real.



De la Rúa dijo después: "Con ese programa empezó la crisis de mi gobierno", y aunque habló de "deslealtad" de Tinelli, aquella visita fue patética por mérito propio y de su equipo y no por "mal comportamiento" del conductor.



Aunque sobrevuelan las imágenes de su desprolija salida del programa, desorientado en el estudio, y del joven que a su entrada lo increpó por los presos de La Tablada (en huelga de hambre hacía más de 100 días), la sucesión de errores fue sorprendente.



De la Rúa agradeció estar con "la familia y la audiencia de Telenoche", felicitó a Tinelli por haber sido papá hacía poco (algo erróneo) y le mandó un saludo a su mujer "Laura" (se llamaba Paula).



El conductor no había sido padre: se trataba de Fredy Villarreal; y Laura era la mujer del humorista. A De la Rúa lo habían informado mal.

Te puede interesar El expresidente Fernando de la Rúa se encuentra internado en muy grave estado





Aquella visita se gestó a instancias de Darío Lopérfido, por el enojo de De la Rúa con la caracterización del mandatario, que en el programa humorístico era mostrado torpe, lento y aburrido.



Primero fue Tinelli hacia Olivos y, con la promesa de ponerle fin a la imitación con una despedida juntos, De la Rúa aceptó el convite a El show de VideoMatch 2000, que emitía Telefe.



A partir de ese momento, la imagen del personaje de Fredy fue ganándole a la del propio De la Rúa en la consideración popular. Porque si Tinelli se comportó mal, no fue esa noche de viernes sino después, ya que continuó haciendo la imitación a pesar de su promesa.



"No pudimos dejar de hacer la imitación. Siento que en algo no cumplí. Le habíamos dicho que si venía, la imitación no iba más. Y al otro año, arrancamos con la imitación", le dijo hace una semana a Pablo Sirven en La Nación +.



"Había sido invitado para poner término a ese espectáculo lamentable de la mofa", agregó De la Rúa años después (cuando también admitió su error por haber asistido al programa y poner en riesgo su investidura), declaración que increíblemente no enojó a nadie: si Cristina Fernández, primero, o Mauricio Macri, después, hubieran pedido que sus imitaciones dejen de hacerse, hubiese sido escandaloso.



Entrevistado hace una semana, Tinelli contó cómo fue el detrás de escena de la reunión. "De la Rúa estaba muy molesto con la imitación que hacíamos en el programa, y me quería pedir que no la hiciéramos más", aseguró el conductor ante Sirven. Como durante la reunión en Olivos el presidente no tocó el tema, él finalmente ofreció: "Vamos a hacer una cosa: ¿por qué no se viene un día al programa y terminamos con la imitación?".