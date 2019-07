Telar de la Abundancia: insólita carta de Fabiana Cantilo en su defensa

El debate sobre este esquema piramidal divide a la opinión pública y la cantante fue una de las famosas que declaró a favor de esta práctica

"Telar o Flor de la Abundancia", "Mandala de la Prosperidad" o "Telar de los Sueños" son solo algunos de los nombres con los que se conoce a una vieja forma de estafa piramidal que resurgió en las últimas semanas.

El pilar que se utiliza en esta oportunidad para el fraude son los mensajes feministas y consiste en armar una cadena de dinero entre mujeres de acuerdo con una jerarquía -agua, aire, tierra, fuego-, para generar más dinero -abundancia- para todas.

A raíz de noticias que circularon en las redes sociales y distintos portales sobre el resurgimiento de la llamada Flor de la Abundancia, esta semana, la Procuración General de la Nación, reiteró la alerta y endureció los términos con un nuevo comunicado.

A cargo de Laura Roteta y Mario Villar, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), establece que se trata de un mecanismo mediante el cual se invita al público a colocar su dinero con promesas de retribuirle intereses exorbitantes.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que "dado que el dinero ingresado no se destina a ninguna actividad que de por sí produzca utilidades, la posibilidad de obtener la ganancia prometida depende exclusivamente del ingreso de nuevos participantes".

A medida que se van creando nuevos grupos, se van necesitando cada vez más personas para completarlos, lo que aumenta las posibilidades de que el mecanismo se quiebre y se produzcan pérdidas.

Te puede interesar A los 15 años falleció la heredera de dos poderosas dinastías de Europa

"La captación pública de dinero para su colocación en inversiones es una actividad que en nuestro país requiere autorización de las autoridades competentes (como el BCRA y la CNV), quienes controlan el funcionamiento de las entidades a efectos de proteger contra fraudes y abusos", indica la entidad.

"Antes de hacer una inversión, es conveniente conocer su funcionamiento, sus condiciones y sus riesgos, así como también obtener información acerca de la seriedad y solidez de quien la administra", agrega el organismo.

Posición de Fabiana Cantilo

Sin embargo, el debate divide a la opinión pública y Fabiana Cantilo fue una de las famosas que se animó a declarar cuál es su posición.

La artista detalló sus razones para apoyar el movimiento en su cuenta oficial de Facebook, con una carta abierta.

"Carta abierta a los que dicen que no funciona

Reflexión

Me encantaría que comprendiéramos más ampliamente, lo que nos lleva realmente al fracaso como raza humana, no son los telares de mujeres ni los círculos de abundancia Solidaria de Economía Sagrada, el verdadero fraude.

Te puede interesar La millonaria separación entre Claudio Caniggia y Mariana Nannis

Es esta deshumanización y falta de comprensión. Nos estamos equivocando, nos repetimos erróneamente una y otra vez ¨no confíes en otros seres humanos, ¨no ayudes, ¨no apoyes¨ no veas mas que por ti mismo¨ sin darnos cuenta, que eso es, lo que no nos permite avanzar como seres humanos, ¿en donde perdimos el rumbo?, ¿cómo es que las comunidades rurales no se cuestionan ni elaboran ante la necesidad y la buena costumbre por generaciones de apoyarse unos a otros?, ¿de organizarse?, ¿de ver por el bien común?

Cuando nos dicen que esto no funciona, están diciéndonos: No vayas a ver a un enfermo, es un fraude, ¿quién te garantiza que cuando tu estés enfermo alguien te visitara?, y para convencerte de que no tendrás apoyo, te muestran a un anciano que murió solo, sin mostrarte todos los que mueren acompañados, todos los enfermos que reciben visitas. Asi de absurdo suena el Ser Humano diciéndosle al mismo ser humano: no confíes en los otros, no creas en nadie, te garantizo que tarde o temprano unos a otros se van a fallar.

*Me pregunto ¿qué pasaría si mejor, alentáramos al ser humano a re aprender y practicar el apoyo por el bien común?, a recordar, que solos no podemos sobrevivir, que somos mejores y más fuertes cuando nos apoyamos, eso, es un circulo de abundancia Solidaria de Economía Sagrada*.

Es la práctica organizada por el bien común, la confianza y el crecimiento financiero, en las comunidades se apoyaban con gallinas y tamales, hoy, los círculos, con apoyo financiero para las mujeres.

Decir que un circulo de abundancia Solidaria, de Economía Sagrada, es un fraude y que tarde o temprano vas a perder, te van a fallar, es lo mismo que afirmar que no vale la pena casarse pues alguien, tarde o temprano de la familia va a fallar, que el futuro esposo puede perder el trabajo, que la mujer puede un día no tener lista la comida: !Alerta, alerta! es un fraude, no te organices, no seas parte, no apoyes, no confíes, no te cases, pues hay casos demostrables de que ha fallado.

*En lugar de invitar a desconfiar unos de otros, podriamos, explicar cómo SI beneficia, funciona y fortalece, la participación organizada, el compromiso y la confianza, el apoyo y el bien común*. Y como aprender a no fallar.

Pues cualquier proyecto social, cualquier organización que emprenda el ser humano de apoyo y colaboración esta sujeta a la participación, compromiso y confianza de sus integrantes, si en vez de educar para llevar con éxito esquemas como estos de bien común, apelamos al miedo, a la desconfianza, a la no colaboración y no participación, estamos siendo entonces, participes, precursores y corresponsables de su fracaso.

Un circulo de abundancia, es lo que hacemos hoy por hoy, como naciones, cuando ayudamos todos los países y las personas, a un país en desgracia ante un desastre natural: *Dar, damos con la confianza y la certeza de que cuando sea necesario y así nos toque recibiremos*.

Las opciones son: *retomar y aprender las buenas practicas de apoyo comunitario* ó decirnos unos a otros y enseñar a las nuevas generaciones cosas como: No des, no te organices, no apoyes, no confíes, no participes, no hagas nada, con otros, por nadie, ni por los demás.

En cualquier grupo organizado, cada uno debe participar, involucrarse, comprender el esquema y el objetivo común, que para que algo funcione ( ya sea una familia, una comunidad, una nación, o la totalidad de la raza humana), tenemos cada uno que participar, colaborar, y cumplir con nuestra responsabilidad, .

Esto no se trata de en el fondo de análisis financieros, pues para cualquiera con un poco de lógica puede comprender que 2 mas 2 son 4 y que el esquema funciona, (grupos o celulas pequeñas, e independientes, organizadas bajo un esquema de colaboración) no en pirámide, y que son infinitas.

Esto se trata de, y su verdadera importancia radica en: un ejercicio real para aprender a organizarse, a trabajar en grupo, por el bien común, de responsabilidad hacia con los otros y uno mismo.

Cada vez que escuches que los círculos de abundancia son un fraude, te están diciendo: no te cases, no seas parte de ningún grupo, no te asocies, no vivas en comunidad, no participes, no ayudes ante los desastres naturales, no des un regalo de cumpleaños, no visites a un enfermo, no confíes ni creas en los seres humanos, pues seguro, tarde o temprano te van a fallar.

Participar, cooperar, apoyar, organizarse, ayudarse, es lo que hacemos cuando pertenecemos a una sociedad, comunidad o grupo, es una practica virtuosa participar en las asociaciones de padres de familia, en una ONG, en nuestra familia".

*Yo creo que los seres humanos podemos aprender a organizarnos por el bien común, y re aprenden a confiar en nuestros iguales, creo que al menos debemos intentarlo. Yo si creo que somos capaces de hacerlo bien*.