Martha Pelloni aclaró sus dichos sobre La Cámpora

Luego de acusar a La Cámpora de ser "el brazo del narcotráfico en la política de Cristina Kirchner", la hermana Martha Pelloni, aclaró sus dichos

Luego de acusar a La Cámpora de ser "el brazo del narcotráfico en la política de Cristina Kirchner", la hermana Martha Pelloni, coordinadora de la Red de Infancia Robada, aclaró sus dichos sobre la agrupación kirchnerista y aseguró: "Se merece una explicación".



Invitada a la mesa de Mirtha Legrand, la religiosa aseguró que "lamentablemente no se tomó la conversación desde el comienzo", y agregó: "Estaba hablando de Corrientes, y después generalicé".



"Antes de tocar el tema, quiero decir algo respecto de La Cámpora, porque que se merece una explicación: hay muchos jóvenes, con los cuales he trabajado, he estado en contacto, brillantes chicos jóvenes que pertenecen a La Cámpora y que están trabajando muy bien por sus compañeros jóvenes", explicó Pelloni.



Además, la religiosa contó que recibió "muchos improperios" por sus dichos y aseguró que siempre va a "decir la verdad".

Te puede interesar El Gobierno revisa las millonarias indemnizaciones a familiares de guerrilleros





"Conozco líderes de La Cámpora, trabajé en terrenos de mucha pobreza y La Cámpora entró con gente joven. Llegan con mucha avidez donde hay vulnerabilidad, donde hay pobreza", sentenció.