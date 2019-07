Este es el descargo de Jazmín Stuart luego de conocerse el audio en el que invitaba a los telares de la abundancia

La actriz admitió a través de las redes sociales que estuvo en un telar y aclaró que su experiencia en ese momento fue positiva

Durante las últimas semanas, la estafa que surge de los denominados telares de la abundancia está teniendo fuertes repercusiones en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Se trata de un sistema piramidal que se sustenta con el dinero de una base de aportantes a los que se les promete cuadruplicar su inversión. Y si bien este fraude se está adaptado a los reclamos actuales de empoderamiento feminista, está llegando a diversas artistas del país, entre ellas a Jazmín Stuart.

El nombre de la actriz comenzó a circular mediante un audio, en donde además de contar de qué se trata, intenta convencer a otras mujeres para ingresar a este espacio.

Luego de una amplia catarata de críticas, Stuart admitió en redes haber estado en un "telar" y aclaró cómo fue su ingreso al mismo.

Te puede interesar Video: veganos invadieron la pista de La Rural y los gauchos los sacaron a rebencazos

Lo hizo a través de Twitter, en donde escribió: "Fui invitada a un telar, al igual que muchas mujeres más, cuando aún no se hablaba del tema en los medios. Nunca había escuchado hablar de los telares y acepté la invitación con ingenuidad y confianza. Mi paso fue muy breve, y mi experiencia en ese momento se sintió positiva".

"Conocí a mujeres absolutamente queribles y bien intencionadas; y en ningún momento percibí nada oscuro o negativo. Cuando en su momento me tocó transmitir la experiencia, lo hice en los mismos términos en que se me había transmitido a mí al ser invitada", indicó la actriz, haciendo referencia a los 1.440 dólares que hay que poner en el momento de ingresar.

"En el gran círculo de mujeres en el que me tocó transitar esas pocas semanas, observé siempre responsabilidad y respeto", agregó la actriz, quien dijo que cuando alguien decidió retirarse, le devolvieron la plata porque entendieron que "el eje de la experiencia no debía basarse en el aspecto material, sino en el vivencial".

"A partir de que el tema se instaló en los medios, leí noticias que daban cuenta de experiencias negativas en otros ámbitos, y sobre eso solo puedo decir que me llena de profunda indignación y tristeza. Fui visitante ocasional y fugaz en un espacio para mí inédito, víctima del desconocimiento y esto es todo lo que puedo relatar al respecto, con el deseo genuino de clarificar; y dispuesta, como siempre, a ir contra cualquier mala intención que atente contra la integridad de las personas", concluyó.