Dura respuesta de Gimnasia a Baby Etchecopar: le exigen que se rectifique por acusarlos de venta de drogas

El conductor de "Basta Baby" había afirmado que "no te quieren porque son los barras brava K que venden falopa dentro del club"

El club Gimnasia y Esgrima de La Plata se pronunció contra los dichos del periodista Angel "Baby" Etchecopar en su programa de A24, en donde los había acusado de vender drogas, y le exigió una rápida rectificación a cambio de no iniciar acciones legales.

El conductor de "Basta Baby" había afirmado que "en Gimnasia y Esgrima de La Plata hay gente que vende droga dentro del club. No sé si es verdad, me lo dijo gente que entraba al teatro. Me dijeron: '¿Sabés lo que pasa? No te quieren porque son los barras brava K que venden falopa dentro del club'. Le doy un micrófono al presidente y que me lo explique. No creo que sea así. Pero si es así, hay muchos chicos de La Plata que van a ese club, tengan cuidado".

Comunicado de Gimnsia

El Club de Gimnasia y Esgrima ha decidido emitir una carta documento al programa televisivo de cable A 24 y al conductor Ángel Pedro "baby" Etchecopar para que se rectifique públicamente por afectar la imagen de nuestra Institución al denunciar la presunta venta de drogas en la Sede Social de calle 4 y al mismo tiempo se reserva acciones legales para iniciar una exposición penal correspondiente ante la Justicia.



Nuestro Club nada tiene que ver con el pasacalles anónimo al que el conductor hace referencia.



Aprovechamos para comentarle al señor Ángel Pedro "baby" Etchecopar que en nuestra Sede Social practican deporte más de 1200 niños. Además, se encuentra la Casa de Lobos, hogar de nuestros jóvenes jugadores de fútbol que viven lejos de sus familias. Sus dichos afectan a nuestra Institución y las miles de familias que día a día nos eligen para que sus hijos practiquen deporte.



Además, somos un Club que trabaja enfocado en su rol social e inclusivo. Contamos con un equipo de Powerchair, el único en la ciudad de La Plata en el que jóvenes con discapacidades motrices pueden hacer deporte. Y estamos orgullosos de contar con TIADE, un espacio destinado para que chicos y chicas con Síndrome de Down tengan talleres de arte, deportivos y de expresión corporal.



Desde el Club de Gimnasia y Esgrima La Plata lo invitamos al señor Ángel Pedro "baby" Etchecopar que se retracte públicamente y pida las disculpas que todos los que hacemos este Club nos merecemos.