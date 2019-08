Telar de la abundancia: surgen nombres de nuevos famosos, entre ellos los primeros hombres

Si bien este esquema piramidal existe desde hace mucho tiempo, en los últimos meses se vendió bajo el lema de "empoderamiento femenino"

Desde hace semanas, muchos nombres de famosos están apareciendo relacionados con el Telar de la Abundancia, un nuevo esquema Ponzi envuelto en un discurso feminista de "economía solidaria", con una promesa casi mágica de recibir hasta ocho veces el dinero que se aporta, con "guardianas" y "hermana mayores", jefas de las estructuras con mayor carisma y poder de organización en posición de ventaja para cobrar.

Uno de los primeros nombres fue el de la cantante Fabiana Cantilo. Hace solo unos días, el audio de la actriz Jazmín Stuart invitando a participar invadió las redes sociales.

Ahora, hay más que se están sumando a la lista. Yanina Latorre reveló que fue invitada a participar en la estafa piramidal del Telar de la Abundancia y escrachó a varias en Los Ángeles de la Mañana (El Trece).

"Yo no creo que entren como boludas, a mí me lo ofrecieron y dije que no. A mí me lo ofreció Nara Ferragut, que había entrado por Barby Silenzi", dijo en el programa. Y agregó el nombre de otras famosas, como "Por ejemplo, Carla Conte cobró diez mil dólares. ¿Los va a devolver? ¿Va a llamar a cada una?", disparó Yanina.



"María Carámbula cobró una cifra exorbitante que no me animo ni a decir porque son más de 50 mil dólares. Edda Bustamante, Emilia Mazer… Edda se salió porque empezó a sospechar, como también Nara (Ferragut). Ella entró por Barby Silenzi, que es una chica que es una laburante y que necesita la guita, y no sé si llegó a cobrar. Juana Repetto también cobró me están avisando", siguió.

Lo más novedoso es que dentro de esta lista, también aparece el nombre de hombres. Se trata de Fabián Vena y Nico Pauls, y se dio a conocer en el programa de radio Mitre de Jorge Lanata. Lo que llama la atención en este contexto es que si bien este esquema piramidal existe desde hace mucho tiempo, en los últimos meses se vendió bajo el lema de "empoderamiento femenino".