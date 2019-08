Caso Pérez Volpin: condenaron a tres años de prisión condicional al endoscopista

Diego Bialolenkier fue encontrado culpable de homicidio culposo, pero no irá a prisión. El tribunal ordenó que la clínica sea investigada

El endoscopista Diego Bialolenkier fue condenado a 3 años de prisión condicional, si bien no será de cumplimiento efectivo. Además, estipuló 7 años y 6 meses de inhabilitación para ejercer su profesión por el homicidio culposo de Débora Pérez Volpin.

Así lo determinó el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 8 de Capital Federal que, en paralelo, absolvió a la anestesista Nélida Puente.

Cabe recordar que Pérez Volpin falleció el 6 de febrero de 2018, durante un procedimiento médico en el Sanatorio de la Trinidad del barrio de Palermo.

En su fallo, el tribunal además determinó que el sanatorio sea investigado por encubrimiento, tal como lo pidió la defensa de la periodista y legisladora.



Tras la lectura del fallo, el juez Javier Anzoategui reveló que los fundamentos de su decisión los difundirá el 9 de agosto.

Una vez conocida la decisión del juez, el abogado de la anestesista, Eduardo Gerome, declaró: "Se dio lo que esperábamos, realmente todo lo que expusimos sobre la inocencia de Puente en este hecho se concretó. No había habido ninguna responsabilidad, tiene libre absolución. Fue la primera en presentarse, contó todo, y quedó demostrado que su accionar fue perfecto. No había razón para temer en una condena".

Este viernes, la querella había reclamado una pena de 4 años y 5 meses de prisión para el endoscopista y tres años de cárcel para la anestesista.

Sobre la lesión sufrida por Pérez Volpin durante el estudio que le practicaron en el Sanatorio de la Trinidad, la querella y la fiscalía coincidieron en que fue provocada por el endoscopio. Algo que días atrás Bialolenkier había intentado desacreditar ante el tribunal; para hacerlo, quiso perforar, sin éxito, un papel con un endoscopio. Es "totalmente inofensivo", dijo, luego de alegar que tenía "5 mil estudios hechos" y que había sido "jefe de residentes".

El abogado de la familia, Diego Pirota, había diferenciado el accionar de cada uno de los médicos acusados. Durante la penúltima audiencia del juicio, según expresó Puente, Bialolenkier en un momento durante la endoscopía afirmó que el endoscopio no funcionaba bien."Estoy indignada por las declaraciones de mi colega, yo pensé que él iba a decir la verdad y por eso no conté un detalle: cuando escucho la alarma del monitor pensé que Débora había agarrado el dedal, toqué el abdomen, lo vi duro, la destapé, y al ver el abdomen enorme dije: 'Diego, mirá'. Diego giró la cabeza y vio el abdomen de Débora. Él me dijo, esto no aspira y le grité: si no aspira, sacá, sacá", relató Puente frente al tribunal el día jueves.



"Lo que ella está contando ahora nosotros lo supimos siempre, pero entendemos que hay diferencia entre la conducta de un médico y la de otro. A los dos los encontramos responsables de la muerte de Débora, pero en distinto grado de participación. Uno, como abogado, mira todo, lo que hizo el médico antes, durante y después. Y encontramos que Bialolenkier siempre mintió. Ella, en cambio, siempre dijo la verdad, y el problema de eso es que en esa verdad está contando los errores que cometió", había declarado Pirota este viernes, horas antes del fallo.