Video de Times Square: confundieron una moto con disparos y se generó pánico y estampida

Al menos seis heridos dejó una estampida en Times Square en pleno centro de Manhattan.

Fue una falsa alarma. Turistas y neoyorquinos confudieron el ruido del caño de escape de una moto con disparos y huyeron corriendo en medio del creciente temor de los estadounidenses por los sucesivos hechos de violencia armada en Dayton (Ohio) y El Paso (Texas).

La Policía neoyorquina pidió por Twitter "no sucumbir al pánico" y explicó que la estampida se produjo tras la falsa alarma provocada por el ruido del tubo de escape.

There is no #ActiveShooter in #TimesSquare. Motorcycles backfiring while passing through sounded like gun shots.



We are recieving multiple 911 calls. Please don’t panic. The Times Square area is very safe! @NYPDnews @NYPDTimesSquare