Grupo Telemundo compró Underground, la productora de Sebastián Ortega

La vinculación entre ambas compañías comenzó en 2018 al adaptar "El marginal", renombrándolo como "El recluso", para el mercado hispano de EE.UU.

La cadena estadounidense en español Telemundo adquirió a la productora argentina Underground, generadora de series como "El marginal", "Graduados" y "100 días para enamorarse", entre otras, en una cifra que no fue revelada.



La nueva empresa de propiedad total de Telemundo continuará bajo el liderazgo de su director general y artístico Sebastián Ortega, quien fundó la firma en 2006 y quien se une al equipo creativo y de desarrollo de Telemundo Global Studios.



"Esta unión representa una nueva era y un gran salto en la evolución artística para todos los que formamos parte del equipo", dijo Ortega, quien posicionó a Underground en una de las compañías de producción de TV independientes más exitosas de Latinoamérica.



En una comunicación de prensa donde se informó acerca de la operación, el productor apuntó que "estamos encantados de unirnos a la familia de NBCUniversal Telemundo. Esto es un hito emocionante para Underground".



"Esperamos con interés esta asociación y continuaremos enfocándonos en desarrollar producciones de primer nivel, aportando trabajo duro y pasión a todo lo que hacemos", se explayó el artista.



Underground generó tiras como "LaLola", "Los exitosos Pells", "Botineras", "Graduados", "Viudas e hijos del rock and roll", "Historia de un clan", "Educando a Nina" y "Un gallo para esculapio", por citar algunas de su profusa factoría.



Además, incursionó en el cine con "El Ángel", basada en los crímenes de Robledo Puch, que fue seleccionada para participar en la 71° edición del Festival de Cine de Cannes y representó a la Argentina con vistas a los Premios Oscar.



Marcos Santana, presidente de Telemundo Global Studios, señaló que "la adquisición de Underground Producciones es una inversión estratégica para ayudarnos a satisfacer la creciente demanda de contenido en español vanguardista de alta calidad en los Estados Unidos y en todo el mundo".



En el mismo sentido, consideró que "Underground representa una gran ventaja competitiva para Telemundo Global Studios para continuar desarrollando y produciendo el mejor contenido y formatos premium para hispanos y audiencias en todo el mundo".



"La idea es generar contenido más atractivo universalmente no solo para los medios digitales y de transmisión de NBCUniversal Telemundo, sino también para plataformas de terceros", añadió.



Telemundo comenzó a producir contenido en 2007 e hizo historia la temporada pasada al terminar como la red líder en español en horario estelar durante dos días consecutivos impulsado por sus programas originales como "La Reina del Sur", "Betty en NY" y su cobertura exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA en torneos masculinos y femeninos.



La vinculación entre Underground y Telemundo comenzó en 2018 al adaptar "El marginal", renombrándolo como "El recluso" para el mercado hispano de los Estados Unidos y hacia octubre comenzará la producción de su versión de "100 días para enamorarse".