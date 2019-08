Murió el multimillonario David Koch, dueño de la segunda mayor empresa de Estados Unidos

Junto con su hermano mayor, Charles, fue un donante generoso para obras políticas conservadoras, así como para grupos educativos, médicos y culturales

El multimillonario estadounidense David Koch, libertario e influyente donante de causas conservadoras, murió a los 79 años después de una larga batalla contra el cáncer, sefpun informó su hermano Charles este viernes.



Koch se retiró el año pasado, dejando la vicepresidencia de Koch Industries, el conglomerado del que era copropietario con Charles, su hermano mayor. La empresa se convirtió en la segunda compañía familiar más grande en Estados Unidos.



"Deseamos que todos celebren la vida y el impacto de este hombre tan generoso y amable", dijo Charles en un comunicado. "Creía que tenía la responsabilidad de un mundo que le había dado tantas oportunidades de tener éxito", agregó.



Ambos hermanos ejercían una gran influencia tras bambalinas en la política republicana, donando fuertemente a candidatos y causas que coincidieran con sus posiciones económicas conservadoras.



Pero David era social liberal y un partidario de los derechos del aborto y del matrimonio entre personas del mismo sexo. También apoyaba una política exterior no intervencionista.



Los hermanos invirtieron mucho para luchar contra la reforma al sistema de atención médica del presidente Barack Obama; impulsaron las opiniones conservadoras en los campus universitarios; y desarrollaron una red de base a nivel nacional para presionar por las causas y candidatos conservadores a un nivel estatal y nacional.



Su única excepción fue el presidente Donald Trump, a quien se negaron a apoyar en la campaña del 2016 y advirtieron que sus políticas comerciales proteccionistas, entre otras prioridades, no eran suficientemente conservadoras.



Ambos hermanos fueron reconocidos en 2015 por su trabajo bipartidista en la reforma penitenciaria en Estados Unidos.



David se postuló como candidato a la vicepresidencia por el Partido Libertario en 1980, pero luego unió fuerzas con los republicanos.



Fue recordado como un importante contribuyente financiero de organizaciones culturales e investigación médica.