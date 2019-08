Se desmayó el piloto en pleno vuelo y lo aterrizó un pasajero que estaba de vacaciones

El vuelo LS765 de la aerolínea británica Jet2, que este lunes por la mañana despegó desde Manchester, en el Reino Unido, con destino a la isla portuguesa de Madeira, tuvo que desviarse de su ruta y aterrizar de emergencia en Oporto (Portugal) ya que uno de los pilotos se desmayó.

Según la aerolínea, este cambio de rumbo se dio "como medida de precaución, debido a que uno de los pilotos se sintió mal" y que el aterrizaje, "tal y como debe ser", lo llevó a cabo el copiloto.

Sin embargo, los pasajeros afirman que el segundo piloto tuvo la ayuda de una de las personas que viajaba en el avión.

"La tripulación anunció que había sucedido algo en la cabina del piloto y otro piloto de Jet2 que estaba de vacaciones salió desde la parte trasera del avión. Ofreció sus servicios a la tripulación y entró en la cabina", declaró uno de los testigos del tenso momento.



"No salió hasta que ayudó al piloto a abandonar el avión cuando ya habíamos aterrizado. Al piloto original se lo llevaron en silla de ruedas y con una máscara de oxígeno", continuo.



Dos pasajeras también confirmaron que un pasajero entro a la cabina del piloto para ayudar: "Vi a un miembro de la tripulación hablar directamente con un pasajero, y este dejó su asiento y se dirigió a la cabina", dijo una de ellas. "Entonces nos dijeron que había ocurrido un contratiempo a bordo y que aterrizaríamos lo antes posible, pero no nos informaron dónde ni en qué aeropuerto", afirmaron.



En relación con el incidente, la compañía aérea pidió disculpas a los pasajeros a través de su cuenta en Twitter.





We would like to apologise to customers travelling on #LS765 from #Manchester to Funchal, #Madeira which has diverted into Porto, #Portugal due to an onboard medical situation. We are working to get you on your way ASAP. Please see our agents ‘Portway’ at Gate 2 for more info. Tx