Difundieron un video de Brancatelli en Miami y llovieron las críticas en Twitter

El periodista fue a Disney a pasar las vacaciones con su familia, pero una mujer difundió un video y en las redes lo atacaron con duras palabras

El periodista kirchnerista Diego Brancatelli fue filmado por en Miami, lugar elegido por el integrante de Intrusos para vacacionar con su familia.

En una de las salidas, una mujer lo encontró y le preguntó si era él, a lo cua respondió: "Puede ser", y cuestionó por qué lo filmaba.

"Qué haces en Miami", retrucó la señora. "Me encantaría saber, porque no es nada Nac&Pop. No lo podes justificar, no?", dijo.

La mujer siguió haciedo referencia a la defensa que el periodista hace de Cristina Kirchner y su política, dando a entender que no es compatible con el viaje a Miami.

El video fue difundido en Twitter y las críticas empezaron a llover por la actitud de Brancatelli y la contrariedad entre sus palabras y acciones.