El hijo de Alberto Fernández explotó contra los medios e insultó a los periodistas

"Se pueden ir bien a la mierda ustedes", escribió el joven en Twitter. Fue a raíz de las repercusiones de una entrevista suya con un youtuber

Estanislao Fernández, hijo de Alberto Fernández, utilizó Twitter para expresar su malestar contra los medios en general y el diario Clarín en particular, a raíz de una entrevista que le concedió al youtuber Pablo Agustín.

En su descargo, el joven de 24 años acusó a los periodistas de "sacar todo de contexto" y los definió como un "grupo de mercenarios". Entre otras cosas, el hijo del candidato del Frente de Todos, dijo en aquel reportaje que no estaba preparado para que su papá fuera presidente.

"Qué manera de sacar todo de contexto. Obvio que una persona no va a estar NUNCA lista para que un familiar, en especial un xadre, sea presidente si no lo vivió antes. @clarincom se pueden ir bien a la mierda ustedes y todo ese grupo de mercenarios que se hacen llamar periodistas", escribió Estanislao como prefacio de un largo descargo tuitero.

"Ustedes @clarincom no tienen respeto por nada ni nadie, yo no cumplo ningún rol ni en la campaña ni en nada, no me postulo para nada y aun así ustedes como tantos medios no tienen escrúpulos en meterse conmigo. Váyanse bien a la mierda me tienen harto acosándome por todos lados", dijo a continuación.

Y siguió: "@clarincom Hace meses que me vengo bancando mensajes suyos en todas mis redes y en mi celular, llamados y mails. Dejen de acosarme. Me tienen harto. Otra vez sigo siendo yo noticia y no las chicas trans que se ven obligadas a la prostitución, las que no consiguen laburo ni las que mueren todos los días. Eso no es noticia para vos @clarincom o no podes formular un titular para hacer clickbait?".

No pasa por enojarme o no enojarme, pero real tengo el celular explotado entre redes, llamados y mails, de los cuales un 70% son periodistas de medios de @clarincom que no dejan de joderme. HARTA ME TIENEN", concluyó.

Durante la entrevista que se viralizó en redes sociales, el joven de 24 años que se define a sí mismo como cosplayer, crossplayer y drag queen, había dicho: "Nunca voy a estar preparado, pero es lo que me toca. Hay gente a la que le tocan padres sobreprotectores y a otros nos tocan padres políticos. Me quita la posibilidad de crecer por mis propios méritos".

Contó, además, su reacción en el momento que su padre le dijo que iba a ser candidato a presidente. "Tuve una crisis. Me puse a llorar porque no pensaba que él iba a querer ser Presidente y tampoco que se lo iban a proponer por la figura controversial que es mi papá dentro del peronismo", recordó.

A su vez, aseguró que "ni en pedo" se iría a vivir a Olivos. En esa línea, recordó cuando vivía con custodia, algo que "odiaba" mientras su padre era jefe de Gabinete. "Yo no tengo mucho margen de decisión de si quiero o no andar con custodia", reflexionó. En cuanto a Alberto, lo definió como "medio testarudo y muy autocrítico".