Nike y Kia, las marcas que triunfan con Rafa Nadal

Además Telefónica, Babolat, Mapfre, Heliocare y Richard Mille. Este es el ejército de marcas que patrocinan al héroe español del deporte

Con frases como "La actitud es fundamental en la vida" o "El éxito no es la victoria, sino todo lo que has peleado por ganar", el tenista se ha posicionado con un verdadero héroe para las marcas que buscan asociar su negocio con valores férreos y embajadores de excepción. Además de sus victorias deportivas, Nadal destaca haber conquistado al público con su personalidad fuera del campo.



Sin embargo, no todas las marcas antes mencionadas ocupan un lugar privilegiado en la mente de los fans del tenis y del deportista mallorquín. Según el Barómetro de Patrocinio Deportivo, análisis que recoge Expansión, Nike se sitúa como la marca que más se asocia con Rafa Nadal, alcanzando un índice de vinculación entre el público de la marca estadounidense y el tenista de 85,6 puntos sobre 100.



Kia ocupa el segundo lugar alcanzando los 56,8 puntos, mientras que el Banco Sabadell, compañía que no aparece en la web del deportista y cuyo contrato finaliza este año, se hace con 39 puntos.



Este informe comprueba, una vez más, que los consumidores no retienen (como es lógico) todas y cada una de las marcas que apuestan por los patrocinios deportivos.

Muchas de las marcas que se asocian con el tenista son en ocasiones colaboraciones ya finalizadas, o marcas que rodean al tenista pero no figuran como sponsors oficiales. Es decir, marcas que abanderan el deporte y, en concreto, el tenis. Este es el caso de Rolex, cronómetro oficial de varios Grand Slam y patrocinador de Roger Federer. La marca de relojes, junto con Adidas, Santander, Reebok o Viceroy, aparece vinculada a Rafa Nadal en el Barómetro de SPSG Consulting.



Lo que está claro es que Nadal sigue siendo una figura codiciada para las marcas, que buscan sumarse al éxito deportivo de la estrella al mismo tiempo que proyectan sus valores en los de su compañía.

Te puede interesar El hijo de Alberto Fernández explotó contra los medios e insultó a los periodistas

Valores que acompañan al tenista no solo en sus victorias, sino también en sus derrotas: "Si no pierdes, no puedes disfrutar de victorias. Tienes que aceptar ambas cosas", afirma Nadal.

Las cifras analizadas apoyan al atleta nacido en Manacor, que se sitúa como el deportista español con mejor imagen, con 99,8 puntos sobre 100. Tras él, figuran Pau Gasol con 43,4 puntos, Andrés Iniesta con 34,5 puntos, Fernando Alonso con 30,6 puntos y Marc Márquez, con 17.



Tal y como menciona Expansión, Rafa Nadal destaca, además, por ser el cuarto tenista con mayor retribución a nivel global, con unas ganancias de casi 32 millones de euros entre junio de 2018 y junio de 2019. 26 millones procederían, según Forbes, a sus acuerdos de patrocinio.