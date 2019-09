Qué esperan los analistas para la economía argentina

Expertos analizan las últimas medidas del gobierno para frenar la crisis económica y su posible impacto a futuro

La economía argentina vive un momento de alta tensión política y financiera, tras la derrota del oficialismo en las elecciones primarias de agosto.

Luego de ello inició una profunda devaluación, que llevó a la reprogramación de vencimientos de bonos y la aplicación de restricciones para frenar la caída de reservas del Banco Central.



"Sería un error descontar que la economía habría tocado fondo y comenzamos a salir. Nada más alejado de la realidad. De acuerdo con nuestra visión, no hay fundamentos para entusiasmarse, ni siquiera para descontar que todo seguirá igual de complicado. Por el contrario, seguimos descontando y advirtiendo que hay que prepararse para lo peor", indica al respecto un informe de la consultora Economía & Regiones.



"Desde las elecciones, se acumulan 17 días consecutivos de retiro por parte de los ahorristas por un total de 7.600 millones de dólares", apunta otro reporte de First Capital Group, relevado por El Economista América.



"Las medidas que tomó el Gobierno son prácticamente inocuas y no hay mucho que pueda hacer, hay un vacío de poder, se necesita un cambio de expectativa y el Gobierno no puede hacerlo", señaló el economista Miguel Boggiano en declaraciones radiales.



"Podemos considerar que la medida (eliminación del IVA a productos básicos) fue exitosa en su objetivo de compensar parcialmente la degradación de ingresos reales que sufrió buena parte de la población", estimó la consultora Ecolatina.

"Dado que esta medida se aplicó sobre bienes de primera necesidad que hacen a buena parte de la estructura de consumo de las familias más vulnerables, es necesario plantear la posibilidad de continuar con la misma en la medida que el espacio fiscal así lo permita", añadió.



"Continúa luciendo conveniente priorizar un objetivo de preservación de capital para los portafolios, haciendo énfasis en la diversificación del riesgo a través reinversión del flujo de rentas y amortizaciones de bonos argentinos, hacia la renta fija internacional con grado de inversión", estimó por su parte la banca de inversión Puente.