Más allá del fútbol y del básquet: así es el inédito boom del béisbol en la Argentina

Así es uno de los deportes que más ha crecido en el país. Cuánto cuesta la Liga Argentina y cómo es la situación salarial de los jugadores

Muchos deportes, que hasta hace algunos años estaban fuera del radar de los argentinos, han tenido un desarrollo en el último tiempo. Son cada vez más los chicos y jóvenes que buscan romper la barrera de lo clásico y evadir aquellos deportes con mayor arraigo a nivel local, en busca de algo distinto.

La globalización y el enorme desarrollo en las comunicaciones, fenómenos inherentes al siglo XXI, permiten ver en vivo deportes de todo el mundo y, eso, también contribuye a ampliar la gama con respecto a lo puramente local.

El béisbol es uno de esos deportes, y está atravesando uno de los momentos de mayor auge a nivel nacional. Esto se debe, en buena medida, a la llegada al país de inmigrantes latinoamericanos, que tienen una cultura mucho más longeva en lo que respecta a este deporte. Gran parte de la población venezolana, por ejemplo, que ha llegado al país en los últimos años, toma con total naturalidad la práctica de uno de los deportes más populares de su lugar de origen; y, en muchos casos, tienen un muy buen nivel y comparten sus habilidades con jugadores locales.

Además, colaboró mucho la participación de Los Gauchos, la selección argentina de béisbol, en los últimos Juegos Panamericanos, habiendo conseguido por primera vez la clasificación a este certamen, ya que las veces anteriores que habían participado lo habían hecho por ser locales en 1951 y 1995.

Te puede interesar El Gobierno acuerda un bono de $2.000 pesos para los beneficiarios de planes sociales

Guido Monis, referente del seleccionado argentino y jugador de Ferro, considera la importancia de haber competido, no solo ante los ojos del público argentino: "Cualquier difusión es buena para mostrar lo que se hace. Pero, sobre todo en los grandes eventos deportivos donde los ojos del mundo están puestos en un mismo lado".

Este logro de Los Gauchos, es una prueba perfecta de la necesidad de apoyo económico que este tipo de deportes tiene. El equipo argentino comenzó a tener colaboración del ENARD y la ex Secretaría de Deportes de la Nación (hoy por hoy, Agencia), a partir de la obtención de una medalla de bronce en los Juegos Suramericanos de 2010. Esto decantó en triunfos en torneos sudamericanos en 2011, 2012, 2013, 2016 y 2018.

"Por lo general no hay sponsors que apoyen con dinero y obviamente se necesita que apoyen y difundan como cualquier actividad amateur en Argentina", explica el pitcher argentino.

A nivel clubes, al menos en las ligas regionales, la cuestión no dista demasiado. El deporte se financia en base al trabajo institucional de los clubes, que en lo que respecta propiamente al béisbol, tan solo percibe el dinero por la cuota social que deben abonar los mismos deportistas. Los jugadores no cobran por jugar.

Te puede interesar Actrices Argentinas pidió disculpas por un error luego de realizar la denuncia

En muchos casos, los clubes les dan algún trabajo dentro de sus instalaciones para que tengan un mínimo sustento, especialmente aquellos que llegan de otros países, pero suele no ser superior a 5 mil pesos, por lo que necesariamente deben buscar otro trabajo para sostenerse. Esto resta horas de entrenamiento, y lógicamente disminuye la energía de los beisbolistas.

En el año 2017, comenzó a disputarse la Liga Argentina de Béisbol, reconocida solamente por la Federación Cordobesa de Béisbol y la Liga Salteña de Béisbol, que representan a dos de las provincias donde más se práctica el deporte en Argentina.

Esta liga costó en su primer año de organización 1.200.000 pesos, que fueron afrontados, en parte por ingresos a partir de algunos sponsors, y en parte por las seis franquicias, que debieron abonar 2.500 dólares por la plaza. Tanto los ingresos de publicidad, como los de merchandising, gastronomía y estacionamiento se reparten entre la liga y los clubes, 70% para la liga y 30% para los clubes.

En lo que respecta a los jugadores, a partir de la edición pasada, existe un sistema de semi-profesionalismo. Los jugadores argentinos no cobran por jugar, mientras que, con el objetivo de darle mayor nivel a la liga, las franquicias incorporaron jugadores extranjeros a los que sí se les paga.

Los contratos los arregla individualmente cada uno de ellos con su correspondiente equipo, pero se da la situación de que en un mismo equipo conviven asalariados con amateurs. Monis, quien no participa de la Liga Argentina, ya que Ferro juega en la Liga Metropolitana, con la que hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo, considera importante que los extranjeros que vengan a jugar brinden algún aporte más que su simple talento: "El esfuerzo que se hace para pagarles es muy grande y si no dejan una enseñanza o aportan su conocimiento, este esfuerzo es en vano".

Por otro lado, y en relación con estos avances, a comienzos de este año se disputó la séptima edición de la Serie Latinoamericana, que reúne a los campeones de varios países de la región como Brasil, Panamá y Nicaragua, y se dio la primera participación de un equipo argentino, los Falcons de Córdoba, ganadores de la Liga Argentina 2018.

Si bien el equipo cordobés no pudo superar la primera ronda, tuvo una buena actuación y ganó dos partidos, lo que sirve para continuar demostrando, antes países con más historia, el buen nivel nacional. El ganador de este torneo embolsa aproximadamente 10 mil dólares, de los cuales el 30% se reparte entre los jugadores del equipo y el segundo, u$s5.000, un incentivo para nada menor para los competidores argentinos.

Esta etapa de transición, algo confusa, del béisbol argentino, es de algún modo entendible tomando en cuanto el brusco crecimiento del último tiempo. Sin embargo, los jugadores requieren que la situación tome un rumbo concreto.

"Espero que las personas que están encargadas de la Federación Argentina de Beisbol y de la Liga, se pongan de acuerdo y empecemos a trabajar en conjunto, respetando las instituciones y por el bien del béisbol", expresa Monis, como deseo para un futuro cercano.