Tras una feroz pelea, el sindicato de pilotos estaría a punto de dividirse

Los empleados de LATAM buscan escindirse del gremio que conduce Pablo Biró y formar su propio sindicato de empresa, como ya tienen otras aerolíneas

La ruptura de la poderosa Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) estaría a punto de concretarse. Los comandantes de la aerolínea LATAM buscan escindirse y empezar formalmente el proceso de armar un sindicato de empresa.

Las diferencias entre los pilotos de la empresa y los dirigentes del sindicato se han tornado insalvables desde que se hicieron visibles en julio pasado.



Según La Nación, los empleados de LATAM definieron colaborar con la compañía en el proceso llamado "interchange", una modalidad que permite que aviones con matrícula extranjera vuelen en el país siempre que las tripulaciones y los técnicos sean locales.

La cúpula sindical de la Asociación que maneja Pablo Biró se opone a esta medida, que finalmente el Gobierno habilitó.



La decisión de avanzar con esta modalidad la tomó Tomás Insausti, el uno de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Pero detrás de la medida se esconde una fuerte determinación del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, de hacer lugar al pedido de la aerolínea, que planteó la posibilidad de cerrar la ruta a Miami si no se autorizaba el enroque de aviones.



Los gremios siempre utilizaron como bandera la matrícula nacional para las aeronaves y, claro está, la tripulación y el mantenimiento locales. El tema generó el rechazo de algunos gremios y hasta motivó medidas de fuerza.



Por otra parte, LATAM dijo que los aviones que utiliza para volar de Buenos Aires a Miami tendrán que dejar de operar a fin de año en Estados Unidos por unos nuevos requisitos de navegación y comunicaciones que impone ese país. La corporación realizó un plan de trabajo para el próximo año que contemplaba la utilización de aviones para las rutas regionales mediante el uso de una flota con matrículas chilenas, pero que puedan iniciar sus rutas en varios países, entre ellos la Argentina. Sin ese requisito, explicó, no era posible mantener la ruta.



La mayoría de los pilotos de Aerolíneas votan por la postura del gremio. Se trata de alrededor de 1100 contra 238 que trabajan en LATAM. APLA convocó a una asamblea para el lunes para tratar la postura ante el sistema interchange, pero sus colegas decidieron no esperar, indicó La Nación.



Ante esta situación, los pilotos de LATAM decidieron formar un gremio propio. Según trascendió, la asamblea de comandantes fue convocada para formar la Unión de Pilotos Aviadores de Latam (UPAL).



La modalidad no es nueva. UALA, que convoca a los pilotos de Austral, es un gremio de empresa. En los últimos años mantuvo una fuerte alianza con sus colegas de Aerolíneas, pero históricamente fue independiente. En el último año, Norwegian y Flybondi también formaron sus respectivos sindicatos. Y Jet Smart iría por el mismo camino.