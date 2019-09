Fotos de antes y después del quirófano: se hizo 15 cirugías para triplicar el tamaño de sus labios

Andrea Emilova, una joven búlgara de apenas 22 años, soñaba con tener labios muy carnosos y no dudó en pasar cuantas veces fuera necesario por el quirófano

Andrea Emilova, una joven búlgara de 22 años, se sometió a quince cirugías para triplicar el tamaño de sus labios.

La joven, que admitió haber puesto en sus labios casi todo tipo de rellenos, aseguró que está más feliz y contenta con su nuevo aspecto, ya que, desde que era pequeña, soñaba con tener unos labios más carnosos.

Además, su cambio la convirtió en una figura reconocida en las redes y desde que su caso se hizo conocido multiplicó sus seguidores en Instragram.

Andrea contó que recibe muchos elogios pero también algunas críticas y gente que se mete con ella.

En ese sentido, aseguró que no le importa, y agregó: "Lo importante es lo que me gusta a mí. La opinión de otras personas es irrelevante". Además, detalló que "la mayoría de los comentarios negativos los escriben mujeres".

Ver esta publicación en Instagram #memories #from #2018 #2k18 ☺️???????? Una publicación compartida de Andrea Ivanova (@andrea.andrea345) el 10 Sep, 2019 a las 5:20 PDT

Si bien ya pasó por el quirófano en 15 oportunidades, la joven de 22 años negó que sea adicta a las operaciones estéticas. "Soy de mente abierta y creo que la gente debería ser libre de elegir. No hay límites para mí", indicó al respecto.

"Me alegro de que el universo me haya dado la oportunidad de que muchas personas me vean y sepan que existo, y quiero decirle a la gente: sé feliz y haz lo que quieras, no dejes que otros restrinjan tu elección", finalizó.