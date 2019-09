River vs. Boca por la Libertadores: cuántos dólares mueve el millonario negocio del superclásico argentino

El precio de las entradas se disparó y River recaudará $150.000.000 tan solo en ese concepto. Todos los números del esperado partido

Este martes 1 de octubre es el día estipulado para que River y Boca vuelvan a enfrentarse en el marco de la Copa Libertadores de América.

A diferencia del año pasado, esta vez se medirán en las semifinales. El primer partido de la serie se disputará en el Estadio Antonio Vespucio Liberti, donde el equipo de Núñez hace de local habitualmente. Lo que recaudará allí la institución en materia de venta de entradas le hará honor a su histórico apodo de "Millonario".

Muchos hinchas elevaron quejas por el aumento de precios en los tickets, en relación al partido de los cuartos de final de la Copa que afrontó el equipo de Marcelo Gallardo ante Cerro Porteño. El incremento, con respecto a esa instancia, fue de entre el 50% y el 106%, de acuerdo a la ubicación requerida. Sin embargo, desde la dirigencia manifestaron que para la actualización de los valores tuvieron en cuenta tan solo la inflación y no, por ejemplo, la suba del dólar.

En River existe un sistema llamado "Tu lugar en el Monumental", por el cual los socios pueden pagar a principio de temporada una ubicación que será suya a lo largo de un año, durante los partidos del campeonato local. Sin embargo, para los partidos de Copa Libertadores, deben pagar aparte.

El costo de la entrada más barata para quienes poseen este sistema es de $1.200 en las tribunas Sívori y Centenario altas, mientras que la más cara asciende a $4.200 en las tribunas San Martín y Belgrano medias. Para los socios que no formen parte de este sistema, el valor mínimo por el cual se puede disponer de una ubicación es de $1.800 y el máximo de $4.800. En principio, quienes no sean socios no podrán estar presentes en el Monumental para la primera semifinal.

Además, con respecto al último River - Boca, que se disputó por la fecha 5 de la Superliga, el 1 de septiembre, las entradas también sufrieron un aumento considerable, que en algunos casos superó también el 100%.

La popular más barata disponible para los socios del Millonario en aquel partido, tuvo un valor de $840, y la platea más cara alcanzó los $2.900.

¿A qué responde esta increíble diferencia para partidos que se disputan con un mes exacto de distancia? Probablemente, a la búsqueda por parte de la dirigencia del club, que no pasa por su mejor momento económico, de sacarle todo el provecho posible a la circunstancia de volver a enfrentar al clásico rival, en una serie definitiva del torneo más importante del continente.

La recaudación total superará los $150.000.000, con lo que establecerá un récord histórico para el fútbol argentino. Sin embargo, si se transforma este número a dólares, es probable que no alcance la cifra máxima.

De acuerdo con el valor actual de la moneda estadounidense, esos $150.000.000 ascienden a poco más de u$s2.630.000. El valor más alto alcanzado en materia de venta de entradas, si se toma como parámetro la mencionada divisa, fue de más de u$s2.700.000 en 1996. También lo consiguió River, en la final en la que derrotó a América de Cali y consiguió su segunda Copa Libertadores.

Con respecto a la final del año pasado, los precios de las entradas aumentaron aproximadamente un 50%. En aquel entonces, la institución que preside actualmente Rodolfo D’Onofrio, había recaudado más de $100.000.000 de pesos, cifra que hubiera sido récord en moneda nacional y también en dólares, ya que, el valor del cambio en diciembre de 2018 transformaba ese número en aproximadamente u$s3.000.000. Sin embargo, dado el recordado y lamentable incidente del apedreo al micro que transportaba al plantel de Boca, que terminó con al menos dos futbolistas incapacitados para jugar ese día, ese partido no se disputó y el valor de los tickets fue reintegrado a los hinchas unos días antes de que el encuentro se jugara en Madrid.

Más allá de lo que tiene que ver con la venta de entradas, ambos equipos recibieron por parte de la Conmebol u$s1.750.000 por alcanzar las semifinales. Y el incentivo para pasar esta fase, más allá de la lógica motivación deportiva que implica enfrentar al rival de toda la vida, y de las circunstancias especiales que rodean a este partido en particular tomando en cuenta los antecedentes recientes, es un premio mínimo de u$s6.000.000. Esa ganancia corresponderá al equipo que alcance la final de la Copa Libertadores y pierda, ya que al ganador se llevará u$s12.000.000.

A los altísimos números que maneja un partido de estas características hay sumarle otros conceptos que recién podrán ser detallados una vez que el evento haya transcurrido, como, por ejemplo, la venta de merchandising oficial o el expendio de comidas y bebidas dentro del estadio. A pesar de que en comparación pueda parecer menor lo que se recauda por estas vías, lo cierto es que se estima una cifra superior a los $8.000.000, si se considera que son unos 70.000 espectadores los que asistirán a la cancha de River.

El volumen de dinero que moviliza un evento de esta magnitud es asombroso. Todo lo anteriormente mencionado, a excepción de lo que tiene que ver con los premios de la competencia, corresponden exclusivamente al primer encuentro, de los dos que van disputarse para determinar quién alcanza la instancia final.

Es decir, que Boca tendrá la posibilidad de obtener ganancias similares en el partido de vuelta, el 22 de octubre. Por supuesto que cada club tiene sus particularidades, como la capacidad de su estadio o el valor que históricamente le asigna a las entradas. Pero, de todas formas, resulta innegable que esta semifinal será un negocio millonario, independientemente de que la coyuntura económica nacional afecte a ambas instituciones y a sus hinchas.