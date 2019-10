Alberto Fernández trató a Macri de mentiroso y el Presidente le recordó su pasado crítico con Cristina Kirchner

Macri, Fernández, Lavagna, Espert, Del Caño y Gómez Centurión debaten por primera vez, en la previa a las elecciones generales del 27 de octubre

Mauricio Macri, Alberto Fernández, Roberto Lavagna, José Luis Espert, Nicolás del Caño y Juan José Gómez Centurión, los seis candidatos presidenciales, debaten por primera vez en la Universidad Nacional del Litoral, el primero de los dos encuentros previstos antes de las elecciones generales del próximo 27 de octubre.



El debate comenzó con la presentación de los candidatos. Comenzó Macri: "Gracias al esfuerzo de los argentinos en estos años hemos resuelto problemas que arrastramos hace décadas. Pero también sabemos que hay otros problemas que todavía no resolvimos".

"Hoy estoy acá para pedirles que sigamos trabajando juntos para lograr estos cambios que faltan. Salvando las distancia, en la Ciudad de Buenos Aires con más tiempo logramos hasta lo que parecía imposible y lo mismo vamos a lograr a nivel nacional. Trabajando con los valores correctos como la verdad, la decencia, el diálogo y el respeto todo se puede.

Alberto Fernández, por su lado, señaló: " Hace cuatro años hubo otro debate, en ese otro debate alguien mintió mucho y otro dijo la verdad; el que mintió es el presidente, que quiere volver a ser presidente. El que dijo la verdad está sentado en primera fila (en relación a Daniel Scioli)".

"Vengo a decirles la verdad y que podemos hacer otro país", agregó Fernández.

Luego, el candidato a presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna señaló que "los argentinos somos conscientes que vivimos una complicada situación social, pero vamos a salir , en la medida que pongamos el hombro".

"Creo que somos conscientes que los argentinos vivimos una muy complicada crisis económica y social. No va a ser fácil pero vamos a salir, como en el 2001, en la medida en que seamos capaces de repartir de manera equitativa los costos. La economía está absolutamente paralizada y hay que lograr un acuerdo en el seno de la sociedad".

Economía, eje del debate

El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo esta noche que el gobierno de Mauricio Macri "fracasó rotundamente" con su polìtica económica y le enrostró al actual mandatario que "sus amigos se llevaron 30.000 millones de dòlares" del país.



Tras reiterar en el debate presidencial que "no sabe en qué país vive" Macri, le pidió al jefe de Estado que "deje de mentir" porque "nos hizo un daño enorme".

Con respecto a la coyuntura económica, Macri realizó una autocrítica: " Pensé que iba a ser más simple ordenar esta economía, ahora estoy más esperanzado porque escucho que todos compartimos los mismos diagnósticos , vamos a poder generar un acuerdo que como tener una economía establo".



"Sé que el último año y medio la carga fue muy grande. El fin de mes ha sido angustiante y agobiante; el esfuerzo no fue en vano, por más que uno no lo sienta en el bolsillo, estamos mejor. Hemos achicado el déficit fiscal al 20%", deslizó.



"Nuevamente he escuchado hablar del endeudamiento, quiero que quede claro: dos de cada tres pesos que tomamos de deuda fue para pagar deuda del gobierno anterior y el peso restante fue para reducir el déficit fiscal ", dijo el presidente.



Para cerrar el bloque, el mandatario volvió a cargar contra su contrincante peronista: "Me alegra que el Frente de Todos ahora hable de corrupción. Me sorprende que Alberto Fernández diga que destruí la economía. Él dijo cosas peores de la expresidente: que cerró la economía, que la dejó sin reservas, que ocultó la pobreza; digamos la verdad, si necesitamos llegar a consensos, lo mejor que podemos hacer es decirle la verdad a la gente".

Y ahí, arremetió contra Fernández, al recordarle su pasado crítico hacia Cristina Kirchner, cuando afirmaba que la ex mandataria fue responsable de dejar al país sin reservas, con inflación y sin crecimiento.

Luego, Del Caño planteó que Macri no hizo "este desastre solo" y subrayó que hubo diputados y gobernadores que hoy integran el Frente de Todos que votaron a favor de la reforma previsional que impulsó el gobierno.

Polémica por el acuerdo Mercosur-UE