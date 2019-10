El hijo de Alberto Fernández felicitó a su padre por el debate pero le hizo una insólita crítica

Estanislao Fernández se expresó a través de las redes sociales una vez finalizado el debate presidencial en el que participó su padre

Estanislao Fernández, hijo del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, se mostró orgulloso por el desempeño de su padre en el debate que se celebró este domingo en la sede de la Universiad del Litoral, en Santa Fe.

Una vez finalizado el mismo, Estanislao se expresó en las redes sociales, felicitando a su padre pero también realizándole una insólita crítica: "Estuviste mega Alberto Fernández. Te felicito, te adoro y estoy llenx de orgullo de ser tu hijx. Pd: esa corbata la tenes desde el 98, creo que es hora de comprar una nueva", fue el primero de los mensajes publicado por Estanislao.

Estuviste mega @alferdez te felicito, te adoro y estoy llenx de orgullo de ser tu hijx. Pd: esa corbata la tenes desde el 98, creo que es hora de comprar una nueva. — ??'????????????????????? ??'? (@dyhzyx) October 14, 2019

"Obvio que me burlo de cosas de mi papá, porque son burlas que vienen desde el amor y que ayudan a cortar con al emoción que me produce toda esta situación. Antes del debate lo llamé y le pregunte si lo habian maquillado TERRIBLEMENTE y me dijo ‘em… seeeeee'", continuó escribiendo el joven artista.

Para finalizar, Estanislao eligió un mensaje contundente: "Y para lxs que dicen que todo lo que dije de AF es por una movida de campaña: Que paja que no hayan podido amar y admirar a sus xadres tanto como amo y admiro a Alberto y Marcela. buenas noxes", cerró.