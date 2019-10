Dirigentes del arco político expresaron sus condolencias por la muerte de Marcelo Zlotogwiazda

Axel Kicillof, Dante Sica, Sergio Massa, Felipe Solá, Alejandro Finocchiaro y Julio Cobos fueron algunos de los que se manifestaron a través de las redes

Dirigentes políticos del oficialismo y la oposición expresaron este martes sus condolencias por el fallecimiento de Marcelo Zlotogwiazda, quien fue definido como "gran economista" y "uno de los periodistas más importantes" del país.



Zlotogwiazda, de vasta trayectoria en medios gráficos y audiovisuales, murió hoy en la ciudad de Buenos Aires a los 61 años.



Desde la red social Twitter, distintos referentes de la política manifestaron su pesar por su deceso. "Un fuerte abrazo en este triste momento a la familia de Zlotogwiazda. Gran economista y gran amigo", expresó el candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof.



Por su parte, el ministro de Producción, Dante Sica, publicó: "Muy triste noticia el fallecimiento de Zlotogwiazda, uno de los periodistas más importantes de nuestro país. Era un excelente profesional y una gran persona. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y colegas. Lo vamos a extrañar".



El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, dijo a su vez que lamentaba "mucho" la muerte del periodista, a quien definió como un "referente".



Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, publicó: "Lamento muchísimo la pérdida de un gran profesional y persona. Mis condolencias a su familia, amigos y colegas en este difícil momento".



El candidato a diputado del Frente de Todos, Sergio Massa, señaló: "Tristeza por la muerte de Zlotogwiazda. Se fue un periodista de gran carrera y mucha vocación. Envío mis condolencias a su familiares y amigos. Que en paz descanse".



"Zloto trabajó sin quejarse hasta la última semana. ¡Qué esfuerzo tremendo debe haber hecho! Ya no estará más. Ahora nos quedamos con nuestro dolor. Adiós querido Marcelo", aportó, por su parte, el diputado peronista Felipe Solá.



El secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, expresó: "Lamento profundamente el fallecimiento de Zlotogwiazda, un periodista que supo honrar su profesión con ideas y formación. Un abrazo a familiares y amigos".



"Se fue una gran persona y periodista", señaló el diputado peronista Facundo Moyano, mientras el ex presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez planteó: "Qué tristeza más grande la partida de Zloto. Un tipo del periodismo, con todas las letras. Un tipo digno. Un gran tipo. Hasta siempre, querido Marcelo, te vamos a extrañar".



"Apenado por el fallecimiento de Zlotogwiazda. Enorme abrazo a sus familiares y compañeros de trabajo", publicó el dirigente radical Ricardo Alfonsín, según la agencia Télam.



Y el senador de Proyecto Sur, Fernando Pino Solanas, indicó: "Mis condolencias a familiares y amigos de Zlotogwiazda. Una tristeza enorme su muerte. El periodismo está de luto. Que descanse en paz".



"Murió Zloto. Nos dejó un enorme ejemplo de coraje. Mucha tristeza y un gran abrazo a su familia", señaló el ex canciller Jorge Taiana, mientras la diputada Victoria Donda expresó: "Qué noche triste, perdimos a un gran hombre y gran periodista. Abrazo grande para la familia y amigues de Zloto".



"Buena persona, respetuoso, formado y muy profesional. La muerte de Zlotogwiazda es una gran pérdida para el periodismo de nuestro país. Mis condolencias a su familiares y amigos", publicó, a su turno, el senador radical Julio Cobos.

Te puede interesar ¿Por qué todos tienen un corazón rosa en el estado de WhatsApp?

Uno de los postulantes a la Presidencia, como Roberto Lavagna, también lamentó la noticia de la muerte del periodista, al que calificó como "un profesional respetado por todos, riguroso y exigente".

"Mi profundo pesar por el fallecimiento del periodista y economista. Acompaño a familiares y amigos en este duro momento", agregó el economista.