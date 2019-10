Quién es Mabel Bianco, la argentina que está entre las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo, según la BBC

Trabaja desde hace 40 años por la salud y los derechos reproductivos de las mujeres y la legalización del aborto. Es la única argentina en la lista

La médica feminista Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (Feim), es la única argentina y una de las diez latinoamericanas que figuran entre las "más influyentes e inspiradoras del mundo" en la lista "100 Mujeres de la BBC".



Bianco, quien trabaja desde hace 40 años por la salud y los derechos reproductivos de las mujeres y la legalización del aborto, fue elegida en la categoría "Liderazgo", mientras que las otras categorías existentes fueron "Tierra", "Conocimiento", "Creatividad", "Deporte" e "Identidad".



"Recibo este reconocimiento muy contenta y honrada, sobre todo por las otras mujeres que veo en la lista, a muchas de las cuales conozco y admiro", dijo Bianco, que este año cumple, además, 30 años como presidenta de Feim.



La médica contó que cuando le preguntaron si le interesaba participar de la convocatoria para recibir la distinción dijo que sí, aunque "no sabía bien cómo era el procedimiento".



"Me pidieron que detallara el ámbito en que trabajo y cuáles eran mis expectativas, y yo dije que desde hace décadas vengo luchando por los derechos de las mujeres en general y más específicamente por los derechos sexuales y reproductivos", comentó.



Sobre sus expectativas, señaló: "Quiero un futuro sin muertes innecesarias de mujeres. Espero que lleguemos a un punto en el que las mujeres de todo el planeta puedan vivir sin violencia de género y decidir libremente sobre sus vidas, sus cuerpos y si quieren ser o no ser madres sin riesgo de muerte".



"Este reconocimiento es un aliciente para seguir trabajando, así que la mejor manera de agradecer es continuar con mi lucha de todos los días", completó.



Entre las latinoamericanas distinguidas está la actriz indígena mexicana Yalitza Aparicio; la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General de la ONU; la activista medioambiental colombiana Francia Márquez y la poeta uruguaya Ida Vitale.