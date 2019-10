Nancy Dupláa, dura con Macri: esto dijo durante la "Marcha del Millón"

La actriz, identificada con el kirchnerismo, ironizó sobre uno de los cánticos de la movilización en favor del presidente de este sábado

presidente Mauricio Macri encabezó este sábado un masivo acto sobre la avenida 9 de Julio y en un discurso cargado con una fuerte crítica contra el kirchnerismo reforzó el llamado para "dar vuelta" el resultado que obtuvo en las PASO del 11 de agosto pasado.

Un día antes del último debate presidencial, Macri fue el único orador de la denominada "Marcha del Millón", en la que pidió "no caer en espejismos" de "las mismas promesas vacías de aquellos que tantas veces nos defraudaron".

"Vamos a seguir teniendo desafíos que enfrentar, pero no lo vamos a resolver volviendo a los mismos del pasado. No caigamos en espejismos, en las mismas promesas vacías de aquellos que tantas veces nos defraudaron con las mismas frustraciones de siempre, con los abusos que no queremos más, los privilegios defendidos con mentiras y patotas, no caigamos otra vez", apeló.

Te puede interesar Crisis en Chile: Piñera anunció la suspensión de la suba de tarifas del subte

Durante el acto, la actriz Nancy Dupláa, que siempre ha apoyado abiertamente al kirchnerismo, irrumpió con una ironía sobre uno de los cánticos entonados durante la mencionada manifestación.



"El que no salta es un ladron cantan!!!???? Cerrame la 8!", escribió la mujer de Pablo Echarri en su cuenta de Twitter, haciendo una sarcástica referencia las causas de corrupción que involucran al gobierno de Macri y a la mismísima familia del mandatario.





El que no salta es un ladron cantan!!!???? ????????‍♀️cerrame la 8! — Nancy Dupláa (@NancyDupla5) October 19, 2019



Dupláa confía en que Alberto Fernández será el líder político que logrará cerrar la grieta entre los argentinos. "Yo espero que la cierre. Con él es el principio de algo nuevo, de una nueva forma de comunicar y de hacer. Es volver a reivindicar no meter la mano en la lata, hacer las cosas bien, condenar al corrupto, al que se equivoca, y hacer que la Argentina crezca incluyendo a todos".