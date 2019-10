Mauricio Macri quiso llegar al millón de personas en su acto, tal como lo hiciera Alfonsín: ¿lo consiguió?

Desde el equipo de Comunicación de Macri afirman que se logró el objetivo de la convocatoria. Sin embargo, una herramienta digital mostraría lo contrario

El presidente Mauricio Macri encabezó el sábado por la tarde un nuevo acto del "Sí, se puede" y le pidió a la gran multitud reunida en el Obelisco que no se queden callados viendo como les "roban el futuro".



Sin embargo, ¿fue una marcha del "millón" tal como se propuso? Todo se remite a comparar lo de esta tarde con un momento único en la vida electoral del país: las marchas realizadas en octubre de 1983 por los entonces candidatos a presidente Raúl Alfonsín (UCR) e Ítalo Lúder, (PJ) en la 9 de Julio porteña que llegaron a reunir entre uno y dos millones de personas. Desde ese entonces en adelante, no hubo actos de campaña electoral que reuniera a semejante concurrencia.



Según el Ministerio de Seguridad, con cálculos de la Policía de Buenos Aires, Macri convocó este sábado a unas 800 mil personas, pese a que desde el equipo de Comunicación de Macri afirman que se logró el objetivo de la convocatoria, que fue alcanzar el millón de personas, según consignó Clarín.



Sin embargo, a través de la herramienta digital MapCheking -que permite estimar la cantidad de gente en base a la superficie total que ocupa una convocatoria y la densidad por metro cuadrado-, tomando como referencia nueve cuadras de la 9 de Julio entre avenida Corrientes y calle Viamonte, la cantidad se aproximó a las 500 mil personas.



A modo de conclusión hay que tener en cuenta lo siguiente: que en 1983 no existía esta herramienta digital para medir la concurrencia en actos masivos, por lo que no es del todo exacto que esas marchas hayan convocado a un millón de personas.

Más allá de esto, hay un dato importante y es que Macri logró la mayor concurrencia en un acto electoral desde los realizados por Lúder y Alfonsín en 1983.