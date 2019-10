Desde Chile, el dueño de Jumbo asegura: "Somos el mejor país de América Latina y lo vamos a seguir siendo"

El fundador de la cadena de hipermercados, dijo: "Tenemos que estar convencidos que tenemos que trabajar para que la gente en Chile tenga una vida mejor"

A primera hora del lunes, Horst Paulmann salió a recorrer los supermercados Jumbo de Santiago que lograron abrir de forma parcial tras el conflicto social que se vive en el país.

Al local ubicado en el Portal La Reina llegó con un grupo de colaboradores. Tomó el micrófono y a través de los parlantes del establecimiento felicitó a los trabajadores, con especial énfasis en las cajeras, además de dar las gracias a los consumidores que a esa hora estaba haciendo sus compras.

"Siempre me gusta conversar y estar con los clientes porque estoy en mi casa. Siempre le doy gracias al personal y a la gente", explicó el empresario que fundó la cadena de hipermercados Jumbo en 1976 y que hoy controla una de las mayores empresas de retail de América Latina.

"Ahora estoy en el Jumbo del Alto Las Condes. Ya llegó un equipo para dejarlo preparado para mañana en la mañana atender", dijo el empresario, quien añadió: "Estoy aquí para hacer la estrategia para que mañana nuestros 200 locales (entre Jumbo y Santa Isabel) que estuvieron abiertos hoy día estén nuevamente para atender a todo Chile. Esa es la labor mía de toda la vida. Yo estoy aquí con los clientes y estoy con el país, porque el trabajo mío es preocuparme de que no falte el pan a los clientes. Esa es la obligación nuestra y tenemos que cumplir con la obligación que tenemos: atender a los chilenos en la forma que ellos queden contentos", según Diario Financiero.

En su visita al Portal La Reina, una clienta le dijo que ustedes (los empresarios) son los responsables de la situación que vive el país...

Me dijo también "¿por qué usted no baja los precios? vende muy caro". Yo le dije: "señora, desde hoy día, encantado, usted puede pagarle a todos los proveedores y todos los sueldos del personal, no hay ningún problema".

Me respondió que no tiene plata. Le dije "usted va a tener el ingreso de todo Cencosud así que desde mañana en la mañana la espero cinco para las 8 en las oficinas del Alto Las Condes y se preocupa de la Tesorería y le paga lo que quiera al personal, le vende a los precios que quiera a los clientes y paga a los proveedores, porque si no lo hace no le van a vender".

Entonces, ya quedamos con ella que a las 8 de la mañana le iba a hacer entrega del departamento de Finanzas y que ella se iba a hacer cargo de todo lo que recibe Cencosud Chile, donde trabajan 50 mil personas. Ella le va a pagar a las 50 mil personas y van a estar todos felices y contentos seguramente porque les va a pagar un sueldo fabuloso. Así que resulta que aquí vamos a tener un Chile distinto porque hay alguien que piensa en la gente

Paulmann cambia de tono. Y con voz seria agrega: "Nosotros estamos pensando en la gente, estamos preocupados de mantener trabajo para 50 mil chilenos, para 140 mil personas en América Latina, y esto con Argentina en llamas, con problemas en Chile, con cosas no fáciles en los demás países. ¿Usted cree que yo estoy los fines de semana en la playa comiendo asados con los amigos? Estamos con los clientes, siempre vamos a estar con los clientes para atenderlos para que, a Chile, ojalá nunca le falte la comida".

Luego dijo: "Que usted pase un muy lindo día y, ojalá, que todos estos problemas que son un dolor muy grande para todos los chilenos, ojalá, que los pasemos rápido".

Tras esto, el empresario sostuvo: "Yo no puedo salir a hablar (de la situación del país) porque ahora me tengo que preocupar de que mañana los 200 supermercados estén con toda la mercadería imprescindible para las casas".

Pese a esto, el presidente de Cencosud envió un mensaje a los chilenos y a sus pares: "Somos el mejor país de América Latina y lo vamos a seguir siendo. Tenemos que estar todos convencidos que nosotros tenemos que trabajar para que la gente en Chile tenga una vida mejor, y nosotros somos los primeros en que estamos al lado de las personas. Muchas gracias, que pase, ojalá, un buen día y una semana muy tranquila para todos los chilenos".