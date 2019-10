"Yo no soy tu padre, soy tu hijo": el video que se viralizó entre los hinchas de River en el que se burlan de Boca

Un hombre adulto conversa con un adolescente que, aparentemente, es su hijo pero de a poco se convierte en una cargada de los "millonarios"

"Vení, Nico. Vení que quiero que hablemos algo", le dice un hombre adulto, semicalvo y cincuentón a un adolescente que, aparentemente, es su hijo. Así comienza un spot que aparenta ser una conversación paternal pero que poco a poco comienza a tener un tono futbolero.

Cabizbajo, el hombre le dice: "No es fácil, pero prefiero que lo sepas por mí, porque si no, lo vas a terminar sabiendo por otro lado".



Se trata de un spot que se viralizó a través de las redes sociales y WhatsApp entre los hinchas de River en el que se burlan de Boca tras la última eliminación en la Copa Libertadores.

Lentamente se ve de qué se trata: "Además, vos estás cada vez más grande y aunque yo no quiera, no puedo, no puedo dar más vueltas".





"Yo no soy tu padre, soy tu hijo", dice el hombre, y en forma simultánea se explica que de los 18 partidos entre River y Boca, 13 fueron ganados por el equipo de Marcelo Gallardo y 5 por el "Xeneize".



"Yo te lo quería decir antes que vos me digas ‘che, pa, mirá qué distintos somos’", cierra el hombre en el video aludiendo a la canción de cancha de River que compara a las dos hinchadas.