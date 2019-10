Según Netflix, ¿cuáles son sus series y películas más populares?

La plataforma de streaming no utiliza una agencia externa para determinar su audiencia sino que ella misma se encarga de realizar las mediciones

Netflix siempre presenta nuevo contenido, si bien en muy pocas oportunidades comparte los números alcanzados con sus series.



La plataforma de streaming no utiliza una agencia externa para determinar sus números de audiencia sino que, según la revista Time, estos resultados se dan a conocer en un vacío, es decir, sin el contexto necesario que determine si en realidad son exitosos.



Pero, no solo sucede con las series sino también con las películas originales. Tampoco está claro si se publicará el resultado de la taquilla de sus últimas producciones que serán estrenadas en el cine antes que en la plataforma, tales como "Marriage Story", "The King" y "The Irishman".



Mientras tanto, podemos ver cuáles son las series y películas más populares de Netflix, según los números de la misma plataforma son:



Orange Is The New Black (2013-2019): 105 millones de vistas



Murder Mystery (2019): 73 millones de vistas



Stranger Things: Temporada 3 (2016-): 64 millones de vistas



Triple Frontier (2019): 63 millones de vistas



The Perfect Date (2019): 48 millones de vistas



Bird Box (2018): 45 millones de vistas



The Umbrella Academy (2019-): 45 millones de vistas



La Casa de Papel (2017-): 44 millones de vistas



Tall Girl (2019): 41 millones de vistas



The Highwaymen (2019): 40 millones de vistas



You (2018-): 40 millones de vistas



Sex Education (2019-): 40 millones de vistas



Secret Obsession (2019): 40 millones de vistas



Our Planet (2019): 33 millones de vistas



Always Be My Maybe (2019): 32 millones de vistas



Unbelievable (2019): 32 millones de vistas



Dead to Me (2019-): 30 millones de vistas



Otherhood (2019): 29 millones de vistas



El Camino: A Breaking Bad Movie (2019): 25.7 millones de vistas