El CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, es fiscal en una escuela del conurbano

Con un nivel histórico de fiscales según confirmaron desde el Gobierno, el empresario es uno de los protagonistas de los comicios

El domingo de elecciones también lo tiene al CEO y fundador de MercadoLibre, Marcos Galperin, como protagonista de los comicios. Esta mañana subió una foto a Twitter que lo muestra fiscalizando una mesa.



Según trascendió, sería en una mesa de la localidad de Merlo, en el conurbano bonaerense, donde ya había sido fiscal en las legislativas de 2017.



El CEO de Mercado Libre fue noticia por su acercamiento al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, horas después de conocerse el resultado de las PASO. Galperin fue fotografiado en la puerta de las oficinas que Fernández tiene en San Telmo.

Fiscalizando la elección 2019. pic.twitter.com/ph3ZX6Xu6O — Marcos Galperin (@marcos_galperin) October 27, 2019





Hace unos días le dijo a La Nación que apoya a Juntos por el Cambio, pero que "es importante tener diálogo con todas las posiciones políticas".



"Yo lo he dicho, que apoyo al partido de Cambiemos, pero es importante tener diálogo con todas las posiciones políticas. Fue muy valioso, y sabiendo mi posición política y económica, que me recibieran es muy positivo", dijo.



Y agregó: "Se mostraron muy interesados por el trabajo que hacemos, el empleo que generamos, el tipo de empleo y en qué partes del país, cuáles son nuestras problemáticas", detalló sobre su diálogo con Alberto Fernández. Y agregó: "Nosotros presentamos Mercado Libre y Mercado Pago, y ellos nos contaron su visión para el país. Destacaron que no les interesa ir hacia un modelo venezolano".



También desde MercadoLibre la semana pasada publicaron un aviso institucional "para cerrar la grieta" con Florencia Peña y Luis Brandoni.