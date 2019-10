Alfredo Casero: "Me da un dolor profundo sentir que me tomaron por estúpido y tener que aceptar delincuentes"

"No tengo miedo, tengo ansias de pelear por lo que creo que es justo para todos, y restablecer, conservar y mejorar la libertad y la democracia", advirtió

El actor Alfredo Casero, quien siempre dio a conocer su apoyo a Mauricio Macri, se refirió a sus expectativas sobre el futuro del país unas horas antes de producirse la victoria en primera vuelta del candidato del Frente de Todos Alberto Fernández.



"Una de las cosas que me mueve, lamentablemente, es el dolor profundo por sentir que me tomaron por estúpido, por sentir que tengo que aceptar delincuentes", indicó el humorista.



Y agregó: "El dictador no es el que mata al que mata, tiene una cadena que hace que otro mate en su nombre".



Asimismo, respecto al futuro dijo en una entrevista en Terapia de Noticias, por LN+: "No tengo miedo, tengo ansias de pelear por lo que creo que es justo para todos, y para restablecer, conservar y mejorar lo que nos costó tanto, que es la libertad y la democracia".





"Todo esto que se ve es viejo, el problema es que no tenemos un contralor, alguien que diga que esto no se hace", agregó.

En cuanto a Alberto Fernández, según su visión es el que habla por Cristina ‘Porota’ Kirchner: "Lo va a agarrar el Partido Justicialista del cogote cuando pierda el poder. Se supone que la gente que lo apoya a él es el Partido Justicialista. El PJ va a tener que salir a pelear contra el bolivarianato que quieren meter. Se ve a lo lejos y lo siento de esa manera".



"En todos lados hay micro militancia. Es normal. La gente se toma el casquito, está ofuscada y tiene toda la razón del mundo. Hoy hay cosas más importantes que tratar", concluyó.