Insólito: faltó el radio operador de Aerolíneas Argentina y hubo una ola de vuelos cancelados

Tanto en Aeroparque como en Ezeiza se cancelaron los vuelos que debían partir hasta las 14, y se comenzó a reprogramar los servicios a partir de esa hora

Más de 125 vuelos cancelados de Aerolíneas Argentinas y Austral, tanto en el Aeroparque porteño como en Ezeiza, y más de 14.500 pasajeros afectados era el saldo hasta el mediodía de este martes a causa de un conflicto entre los afiliados a la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) y la empresa por la ausencia de un operador especializado para el despacho de los servicios.



El conflicto comenzó a las 6 y si bien comenzó a solucionarse a partir de las 14, cuando tomó servicio el personal faltante, debido a la cantidad de vuelos cancelados, la normalización demandará el resto del día y aún gran parte de mañana.



El titular de APTA, Ricardo Cirielli, dijo que lo que impidió el despacho de los vuelos fue la ausencia del personal técnico especializado de la empresa, y que en ningún momento estuvieron "ni de asamblea, ni de paro".



"La empresa centraliza la responsabilidad de mantener comunicación con la aeronave en vuelo por parte del despachante en un sector llamado radio CCO, donde se poseen las características técnicas para que el alcance de onda de los equipos HF, ACARS y VHF sean optimas", explicó Cirielli.



Aclaró que "este sector es el encargado de realizar toda comunicación a las aeronaves en vuelo de la empresa, ya sea para alertar de cambios de destino, monitoreo de combustible a bordo, puntos de notificación y fundamentalmente de recepcionar y comunicar al jefe de CCO cualquier tipo de ayuda o declaración de emergencia".



"Es el nexo constante para informar cambios meteorológicos en arribos y confirmar desvíos", agregó el sindicalista.



Atribuyó las demoras en Aeroparque y Ezeiza y las cancelaciones a la "exclusiva responsabilidad de la Gerencia de Operaciones" de Aerolíneas Argentinas.



"La gerencia lo sabía, pero no tomó los recaudos para que se cubra el puesto en este turno. Falta personal habilitado. Ahora están viendo de convocar a uno que está de franco, o esperar hasta que ingrese el que toma turno a las 14", puntualizó



Por su parte fuentes de la compañía indicaron que "hay un radioperador con licencia prolongada" y "se había acordado con APTA el reemplazo temporario con un despachante que tiene licencia de radioperador y se venía haciendo de esa manera".



"Pero hoy el gremio decidió no aceptar el reemplazo temporario", agregó dando a entender que hubo "falta de colaboración" de parte del sindicato.



Tanto en Aeroparque como en Ezeiza se cancelaron todos los vuelos que debían partir hasta las 14, y la empresa comenzó a reprogramar los servicios a partir de esa hora, pero la normalización tendrá un ritmo diferente en cada aeropuerto.



En Ezeiza, al ser menor la cantidad de servicios diarios que operan desde allí la normalización, sobre todo de los vuelos regionales e internacionales, se dará de manera paulatina y se estima que en el transcurso del día se irá resolviendo la situación de los pasajeros.



El panorama es distinto en Aeroparque, donde se concentra la mayor cantidad de vuelos cancelados de la compañía y el mayor número de pasajeros afectados, de manera que la normalización será muy lenta, con muchos pasajeros que incluso, no podrá volar el martes y deberán hacerlo el miércoles o en días subsiguientes, dependiendo de la disponibilidad de lugares a los destinos previstos.