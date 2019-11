Sigue la ola de despidos: Sodimac de Adrogué dio de baja a 30 empleados entre cesantías y traslados

Según denunció el titular del Sindicato de Empleados de Comercio de Almirante Brown, en septiembre recibieron el pedido de 19 bajas y 11 en octubre

La cadena chilena Sodimac, especialista en la venta de materiales de construcción y artículos para decoración y el hogar, despidió y trasladó de su sucursal de Adrogué a unos 30 empleados durante los últimos dos meses.



Según denunció Luis Alberto Monteiro, titular del Sindicato de Empleados de Comercio de Almirante Brown, "en septiembre recibimos el pedido de Sodimac de 19 bajas y 11 personas en octubre, entre despidos y traslado de personal. ¿Dónde va esa gente? No hay garantía de que esos empleados puedan conseguir otro trabajo".



Y agregó: "No le pagan al proveedor hasta 120 días y especulan con eso hasta convertirse en una empresa financiera".

Asimismo, el dirigente reclamó que "no puede poner todo siempre el sector trabajador porque hoy no hay consumo". Y pidió a los empresarios que tomen conciencia porque "su sindicato no va a pedir 50 por ciento de aumento en paritaria, aunque esa haya sido la inflación de 2019".

También destacó a los empresarios pequeños y medianos porque "intentan mantener el personal a pesar de la crisis".