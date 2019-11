Feinmann, desafiante: "Échenme de donde quieran, no voy a seguir a la manada"

El periodista e hizo un fuerte análisis sobre la situación de Bolivia en la que se corrió del eje de la línea editorial de radio La Red

Si bien hubo muchas versiones sobre la salida del periodista Eduardo Feinmann de la programación de La Red, que incluyeron motivos políticos a partir del cambio de Gobierno, se supo que la radio no le renovará el vínculo para 2020 por un tema de rating.

Sin embargo, el conductor eligió no hacer declaraciones sobre el tema. Ahora, y en medio del conflicto suscitado en Bolivia que derivó en la renuncia forzada de Evo Morales a la presidencia, el periodista expresó una opinión totalmente contraria a la de la mayoría de sus colegas en la emisora del Grupo América, e hizo un contundente descargo con el que, entre líneas, dio mucho más que una simple opinión sobre lo ocurrido en el país sudamericano.

Luego de que tanto Luis Novaresio como Jonatan Viale, en La Red, calificaran todo lo ocurrido como un "Golpe de Estado", Feinmann utilizó su micrófono y se corrió de ese eje.

"Para mí lo de Evo Morales es una huida. ¿Saben qué? Estoy harto. Yo no soy políticamente correcto. Quieren que yo sea políticamente correcto y siga a la manada, pero yo no la voy a seguir. No me interesa. Échenme de todos los lugares que quieran. Hagan lo que quieran conmigo, pero yo no voy a seguir a la manada. No voy a decir lo que quieren que diga el resto de mis colegas", expresó desde su ciclo radial.

Además, realizó un fuerte descargo: "No me den ningún Martín Fierro, échenme de la profesión si quieren, pero yo no voy a decir lo que quieren que diga. Para decir que hubo lo que no hubo. No miro la realidad solamente con el ojo izquierdo, trato de verla con los dos ojos, les guste o no les guste. Lo que hizo el señor Evo Morales fue huir. Sabía que perdía en las elecciones. Sabía que se había mandado un moco increíble y que ya nadie le creía. Sabía que era un ladrón de la democracia".